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Mauricio Pochettino yakin tim nasional putra Amerika Serikat akan meraih "hal besar" di masa depan setelah menjalani laga terakhirnya sebagai pelatih. Pelatih asal Argentina itu berterima kasih kepada suporter dan para pemain sebelum terbang ke Inggris untuk mengambil alih Manchester United.

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Pochettino pergi dengan kemenangan

Pochettino menutup kiprahnya sebagai pelatih USMNT dengan kemenangan nyaman 2-0 atas Haiti pada Selasa malam. Gol-gol spektakuler Christian Pulisic dan Julian Hall memastikan kemenangan agregat 8-0 di perempat-final CONCACAF Nations League.

Meski AS tidak setajam saat membantai Haiti 6-0 pada leg pertama, Sabtu , mereka sepenuhnya mendominasi penguasaan bola dan efektif melakukan tekanan balik setelah kehilangan bola. Pendekatan taktis ini persis seperti yang diupayakan pelatih asal Argentina tersebut sejak ditunjuk pada September 2024. Pochettino langsung bertolak ke Inggris dengan jet pribadi seusai pertandingan. Ia dijadwalkan memimpin sesi latihan pertamanya sebagai pelatih United pada Rabu.

USMNT diyakini akan meraih 'hal besar'

Meski segera pergi, Pochettino meninggalkan USMNT dengan keyakinan bahwa tim itu berada dalam posisi ideal untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dalam konferensi pers yang emosional seusai laga, ia memuji perpaduan pemain muda dan berpengalaman di skuad tersebut.

"Saya yakin kelompok pemain ini akan meraih hal besar di masa depan. Saya tidak ragu," ujar Pochettino, seperti dikutip ESPN. "[Pemain berpengalaman] berpadu dengan pemain yang lebih muda, dengan talenta yang bermunculan. Menurut saya, ini kombinasi yang sempurna.

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"Melihat cara mereka mengarahkan semuanya sekarang, saya pikir seluruh pemain, seluruh skuad, dan seluruh kelompok pemain yang tersedia patut dibanggakan."

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Perpisahan emosional di Cincinnati

Pelatih asal Argentina itu menjalin hubungan erat dengan para suporter Amerika selama masa jabatannya yang singkat. Setelah peluit akhir berbunyi, para suporter di TQL Stadium meneriakkan namanya, menciptakan momen perpisahan yang menyentuh.

"Hubungan dengan para suporter benar-benar menyentuh hati saya pada akhirnya," aku Pochettino. "Saya sangat berterima kasih. Saya akan selalu sangat berterima kasih atas cara semua orang memperlakukan kami di negara ini.

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"Tentu saja, ini berat karena penuh emosi. Saya sangat menyayangi orang-orang ini dan para pemain, staf, kalian para suporter, dan semuanya."

Apa selanjutnya bagi USMNT?

Pochettino memastikan dirinya tidak akan terlibat dalam proses pemilihan penggantinya. Namun, ia menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan Federasi Sepak Bola AS untuk menemukan kandidat yang tepat.

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Mantan pemain tim nasional AS Steve Cherundolo akan menangani tim dalam pertandingan terakhir mereka tahun ini melawan Jamaika pada 13 Desember. Setelah itu, USMNT akan menghadapi Meksiko di semi-final Nations League di SoFi Stadium pada Maret.