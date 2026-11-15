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Mauricio Pochettino Manchester United crest 2026Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Mauricio Pochettino perketat disiplin! Calon pelatih Manchester United berlakukan aturan baru yang SANGAT KERAS, kebijakan Michael Carrick dihapus

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Mauricio Pochettino tak membuang waktu untuk menegaskan kendalinya atas skuad Manchester United. Pelatih kepala yang akan segera menjabat itu kabarnya bakal langsung merombak budaya latihan klub. Juru taktik asal Argentina tersebut diperkirakan akan menerapkan program baru yang ketat untuk mengatasi masalah kebugaran yang membelit Manchester United dalam beberapa bulan terakhir.

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Hari libur seusai pertandingan dihapus di Carrington

Menurut The Sun, Pochettino akan menghapus hari libur seusai pertandingan bagi para pemain Manchester United. Sebagai gantinya, skuad wajib datang ke Carrington sehari setelah pertandingan untuk menjalani sesi pemulihan yang bertujuan meningkatkan kebugaran mereka secara keseluruhan.

Pendekatan ini sangat berbeda dari masa kepemimpinan Michael Carrick, ketika para pemain jarang diwajibkan datang ke tempat latihan sehari setelah pertandingan. Carrick dan skuadnya bahkan tidak berada di Carrington pada Senin setelah bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa di Old Trafford.

Perombakan staf pelatih berfokus pada kebugaran

Untuk menerapkan standar fisik yang lebih ketat ini, Pochettino akan membawa putra sulungnya, Sebastiano, ke klub sebagai pelatih kebugaran spesialis. Ia akan bergabung dengan departemen kebugaran yang sudah ada, termasuk Charlie Owen, yang naik dari akademi lebih dari tujuh tahun lalu dan pernah bekerja di bawah Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, serta Ruben Amorim.

Keputusan membawa spesialis kebugaran yang dipercaya ini serupa dengan pendekatan Amorim sebelumnya. Pelatih asal Portugal itu merekrut spesialis kebugaran Paulo Berreira selama bertugas di Old Trafford. Namun, Berreira pergi bersama Amorim pada Januari dan sejak itu kembali bergabung dengannya di Milan.

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Alderweireld peringatkan skuad soal tuntutan berat

Mantan bek Tottenham Toby Alderweireld, yang bermain di bawah Pochettino selama lima musim, memperingatkan para pemain United yang tampil di bawah standar agar bersiap menghadapi perubahan yang langsung terasa. "Pertama-tama, ia membuat kami sangat bugar. Pramusim sangat berat," kata Alderweireld kepada BBC. "Dengan cara bermain yang ia inginkan, yakni mengambil inisiatif menyerang, menekan lawan, menerapkan garis pertahanan tinggi, dan bermain sangat dinamis, Anda harus berlari."

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Alderweireld menekankan bahwa Pochettino menuntut "100%" setiap hari di tempat latihan dan menegaskan bahwa skuad akan langsung merasakan "level yang berbeda". Ia juga mengenang pesan Pochettino saat jeda pertandingan ketika Tottenham tertinggal 3-0 dari Ajax dalam semifinal Liga Champions: "Ia hanya berkata, 'Kalian harus bermain mengandalkan fisik, kalian harus berjuang, kalian hanya butuh satu gol untuk kembali ke dalam pertandingan, percayalah bahwa segalanya mungkin terjadi.'"

Laga melawan Liverpool menanti skuad yang berkurang

Pochettino langsung menghadapi kendala dalam menerapkan metodenya yang menuntut. Pemanggilan beberapa pemain ke tim nasional membuat jumlah pemain tim utama United berkurang pekan ini, sehingga waktu awalnya bersama seluruh skuad di Carrington menjadi terbatas.

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Setelah para pemainnya kembali dari tugas bersama tim nasional, pelatih kepala baru itu akan memusatkan seluruh perhatiannya pada persiapan skuad menghadapi laga penting Premier League melawan Liverpool.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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