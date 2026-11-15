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Mauricio Pochettino tak membuang waktu untuk menegaskan kendalinya atas skuad Manchester United. Pelatih kepala yang akan segera menjabat itu kabarnya bakal langsung merombak budaya latihan klub. Juru taktik asal Argentina tersebut diperkirakan akan menerapkan program baru yang ketat untuk mengatasi masalah kebugaran yang membelit Manchester United dalam beberapa bulan terakhir.

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Hari libur seusai pertandingan dihapus di Carrington

Menurut The Sun, Pochettino akan menghapus hari libur seusai pertandingan bagi para pemain Manchester United. Sebagai gantinya, skuad wajib datang ke Carrington sehari setelah pertandingan untuk menjalani sesi pemulihan yang bertujuan meningkatkan kebugaran mereka secara keseluruhan.

Pendekatan ini sangat berbeda dari masa kepemimpinan Michael Carrick, ketika para pemain jarang diwajibkan datang ke tempat latihan sehari setelah pertandingan. Carrick dan skuadnya bahkan tidak berada di Carrington pada Senin setelah bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa di Old Trafford.

Perombakan staf pelatih berfokus pada kebugaran

Untuk menerapkan standar fisik yang lebih ketat ini, Pochettino akan membawa putra sulungnya, Sebastiano, ke klub sebagai pelatih kebugaran spesialis. Ia akan bergabung dengan departemen kebugaran yang sudah ada, termasuk Charlie Owen, yang naik dari akademi lebih dari tujuh tahun lalu dan pernah bekerja di bawah Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, serta Ruben Amorim.

Keputusan membawa spesialis kebugaran yang dipercaya ini serupa dengan pendekatan Amorim sebelumnya. Pelatih asal Portugal itu merekrut spesialis kebugaran Paulo Berreira selama bertugas di Old Trafford. Namun, Berreira pergi bersama Amorim pada Januari dan sejak itu kembali bergabung dengannya di Milan.

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Alderweireld peringatkan skuad soal tuntutan berat

Mantan bek Tottenham Toby Alderweireld, yang bermain di bawah Pochettino selama lima musim, memperingatkan para pemain United yang tampil di bawah standar agar bersiap menghadapi perubahan yang langsung terasa. "Pertama-tama, ia membuat kami sangat bugar. Pramusim sangat berat," kata Alderweireld kepada BBC. "Dengan cara bermain yang ia inginkan, yakni mengambil inisiatif menyerang, menekan lawan, menerapkan garis pertahanan tinggi, dan bermain sangat dinamis, Anda harus berlari."

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Alderweireld menekankan bahwa Pochettino menuntut "100%" setiap hari di tempat latihan dan menegaskan bahwa skuad akan langsung merasakan "level yang berbeda". Ia juga mengenang pesan Pochettino saat jeda pertandingan ketika Tottenham tertinggal 3-0 dari Ajax dalam semifinal Liga Champions: "Ia hanya berkata, 'Kalian harus bermain mengandalkan fisik, kalian harus berjuang, kalian hanya butuh satu gol untuk kembali ke dalam pertandingan, percayalah bahwa segalanya mungkin terjadi.'"

Laga melawan Liverpool menanti skuad yang berkurang

Pochettino langsung menghadapi kendala dalam menerapkan metodenya yang menuntut. Pemanggilan beberapa pemain ke tim nasional membuat jumlah pemain tim utama United berkurang pekan ini, sehingga waktu awalnya bersama seluruh skuad di Carrington menjadi terbatas.

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Setelah para pemainnya kembali dari tugas bersama tim nasional, pelatih kepala baru itu akan memusatkan seluruh perhatiannya pada persiapan skuad menghadapi laga penting Premier League melawan Liverpool.