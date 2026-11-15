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Mauricio Pochettino tak membuang waktu untuk mengidentifikasi titik lemah dalam skuad barunya di Manchester United sembari bersiap resmi mengambil alih kendali di Old Trafford. Mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu dikabarkan siap merekrut pemain dari klub rival di Liga Primer untuk membenahi lini pertahanan yang kesulitan sepanjang bulan-bulan awal musim ini.

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Pochettino incar kapten Craven Cottage untuk benahi lini belakang yang rapuh

Menurut The Telegraph, bek Fulham Calvin Bassey muncul sebagai kandidat yang tak terduga untuk memperkuat pertahanan Manchester United yang mudah kebobolan saat bursa transfer kembali dibuka pada Januari. Ditunjuk pekan lalu untuk menggantikan Michael Carrick, Pochettino langsung mengevaluasi skuad di Old Trafford dan menilai perekrutan bek tengah baru sebagai prioritas utama.

Namun, mendatangkan pemain timnas Nigeria berusia 26 tahun itu jauh dari mudah. Pelatih baru Fulham Alvaro Arbeloa memercayakan ban kapten kepada Bassey di Craven Cottage musim ini dan bertekad mempertahankannya. Mantan bek Rangers dan Ajax itu memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini, meski klub London barat tersebut memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya selama 12 bulan lagi.

Fleksibilitas dan minimnya pilihan bek sayap memicu minat Old Trafford

Kemampuan Bassey bermain efektif sebagai bek kiri diyakini menjadi daya tarik utama bagi Pochettino saat mempertimbangkan opsi taktisnya. Luke Shaw kembali mengalami kendala cedera, sementara Diogo Dalot, yang menjadi pelapis darurat, tampil mengecewakan di sisi kiri.

Mendatangkan bek serbabisa akan langsung menyediakan pelapis untuk dua posisi yang bermasalah. Dengan sesama pemain asal Argentina, Lisandro Martinez, juga menghadapi masa depan yang tidak pasti di klub, Pochettino ingin membuat lini belakang yang kekurangan stabilitas dan kedalaman pemain senior menjadi lebih andal.

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Buruknya pertahanan membuat Setan Merah terjebak di zona degradasi

Awal musim yang buruk membuat United terpuruk di zona degradasi dengan hanya delapan poin dari 10 pertandingan pertama mereka. Hanya Ipswich yang baru promosi dan Crystal Palace yang berada di dasar klasemen yang kebobolan lebih banyak daripada United, yang sejauh ini sudah kemasukan 19 gol.

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Pertandingan berikutnya MUN Premier League 11.00 FUL

Masa jabatan Carrick praktis berakhir setelah hasil imbang 4-4 yang kacau melawan Aston Villa akhir pekan lalu. United harus bangkit pada masa injury time untuk menyelamatkan satu poin setelah kembali tampil penuh kesalahan dan mengakhiri pertandingan dengan Leny Yoro serta Ayden Heaven berduet di jantung pertahanan.

Lawatan berat ke Anfield menanti sebelum upaya perekrutan pada Januari

Pochettino langsung menghadapi ujian berat saat memimpin tim untuk pertama kalinya dalam laga tandang melawan Liverpool pekan depan. Lawatan ke Anfield yang akan menghadirkan tekanan besar, dengan lini belakang yang kekurangan pemain dan rapuh, akan langsung menguji kemampuan pelatih asal Argentina itu dalam mengorganisasi tim.

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Sebelum bursa transfer musim dingin membuka peluang untuk mengejar pemain incaran seperti Bassey, pelatih baru itu harus menemukan cara untuk membenahi skuad yang ada dan membawa United keluar dari tiga posisi terbawah.