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Mauricio Pochettino Manchester United crest 2026Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Mauricio Pochettino mulai bergerak! Pelatih baru Manchester United itu secara mengejutkan menetapkan bintang Fulham sebagai target transfer pertamanya jelang lawatan berat ke markas Liverpool

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Mauricio Pochettino tak membuang waktu untuk mengidentifikasi titik lemah dalam skuad barunya di Manchester United sembari bersiap resmi mengambil alih kendali di Old Trafford. Mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu dikabarkan siap merekrut pemain dari klub rival di Liga Primer untuk membenahi lini pertahanan yang kesulitan sepanjang bulan-bulan awal musim ini.

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Pochettino incar kapten Craven Cottage untuk benahi lini belakang yang rapuh

Menurut The Telegraph, bek Fulham Calvin Bassey muncul sebagai kandidat yang tak terduga untuk memperkuat pertahanan Manchester United yang mudah kebobolan saat bursa transfer kembali dibuka pada Januari. Ditunjuk pekan lalu untuk menggantikan Michael Carrick, Pochettino langsung mengevaluasi skuad di Old Trafford dan menilai perekrutan bek tengah baru sebagai prioritas utama.

Namun, mendatangkan pemain timnas Nigeria berusia 26 tahun itu jauh dari mudah. Pelatih baru Fulham Alvaro Arbeloa memercayakan ban kapten kepada Bassey di Craven Cottage musim ini dan bertekad mempertahankannya. Mantan bek Rangers dan Ajax itu memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini, meski klub London barat tersebut memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya selama 12 bulan lagi.

Fleksibilitas dan minimnya pilihan bek sayap memicu minat Old Trafford

Kemampuan Bassey bermain efektif sebagai bek kiri diyakini menjadi daya tarik utama bagi Pochettino saat mempertimbangkan opsi taktisnya. Luke Shaw kembali mengalami kendala cedera, sementara Diogo Dalot, yang menjadi pelapis darurat, tampil mengecewakan di sisi kiri.

Mendatangkan bek serbabisa akan langsung menyediakan pelapis untuk dua posisi yang bermasalah. Dengan sesama pemain asal Argentina, Lisandro Martinez, juga menghadapi masa depan yang tidak pasti di klub, Pochettino ingin membuat lini belakang yang kekurangan stabilitas dan kedalaman pemain senior menjadi lebih andal.

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Buruknya pertahanan membuat Setan Merah terjebak di zona degradasi

Awal musim yang buruk membuat United terpuruk di zona degradasi dengan hanya delapan poin dari 10 pertandingan pertama mereka. Hanya Ipswich yang baru promosi dan Crystal Palace yang berada di dasar klasemen yang kebobolan lebih banyak daripada United, yang sejauh ini sudah kemasukan 19 gol.

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MUN

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30 Mei 2027

FUL

FUL

Masa jabatan Carrick praktis berakhir setelah hasil imbang 4-4 yang kacau melawan Aston Villa akhir pekan lalu. United harus bangkit pada masa injury time untuk menyelamatkan satu poin setelah kembali tampil penuh kesalahan dan mengakhiri pertandingan dengan Leny Yoro serta Ayden Heaven berduet di jantung pertahanan.

Lawatan berat ke Anfield menanti sebelum upaya perekrutan pada Januari

Pochettino langsung menghadapi ujian berat saat memimpin tim untuk pertama kalinya dalam laga tandang melawan Liverpool pekan depan. Lawatan ke Anfield yang akan menghadirkan tekanan besar, dengan lini belakang yang kekurangan pemain dan rapuh, akan langsung menguji kemampuan pelatih asal Argentina itu dalam mengorganisasi tim.

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Sebelum bursa transfer musim dingin membuka peluang untuk mengejar pemain incaran seperti Bassey, pelatih baru itu harus menemukan cara untuk membenahi skuad yang ada dan membawa United keluar dari tiga posisi terbawah.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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