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Mauricio Pochettino tak mampu menyembunyikan emosinya saat menyampaikan perpisahan penuh haru kepada tim nasional Amerika Serikat. Ia menangis beberapa saat setelah dipastikan menjadi manajer baru Manchester United. Pelatih asal Argentina itu telah menyepakati kontrak berdurasi dua setengah tahun di Old Trafford, menandai kembalinya ia ke Premier League secara mengejutkan sebagai pengganti Michael Carrick.

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Perpisahan yang terasa manis sekaligus pahit bagi Pochettino

Penunjukan Pochettino di Manchester United mengakhiri kiprahnya yang sukses bersama tim nasional Amerika Serikat, tetapi peralihan ini jelas terasa berat baginya secara pribadi. Dalam penampilan pertamanya di hadapan media sejak kabar tersebut mencuat, pelatih berusia 54 tahun itu tampak terharu saat membicarakan kepergiannya yang sudah dekat.

Ketika berbicara kepada wartawan pada Jumat, beban emosional dari pengumuman itu terlihat jelas. Reaksinya mencerminkan ikatan erat dengan tim Amerika Serikat yang dipimpinnya sejak September 2024. Jika kebanyakan pelatih menangis setelah dipecat, Pochettino mengatakan bahwa meninggalkan jabatannya di tim nasional terasa sangat berat, meski kesempatan melatih di Old Trafford mustahil diabaikan setelah Carrick dipecat pada Kamis, usai menjalani delapan pertandingan tanpa kemenangan di Liga Primer.

Luapan emosi dalam konferensi pers terakhir

Pochettino akan resmi mulai bertugas di Old Trafford pada 19 November, setelah rangkaian pertandingan Amerika Serikat mendatang berakhir. Laga debutnya akan menjadi pertandingan besar di markas Liverpool pada Minggu, 22 November. Mengenang kepergiannya yang semakin dekat, ia mengakui: “Biasanya justru sebaliknya. Anda dipecat dan menangis karena ingin bertahan. Dalam kasus ini, yang terjadi sebaliknya. Ini keputusan yang sangat sulit, tetapi pada saat yang sama saya antusias menyambut langkah itu.”

Pochettino juga menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang bekerja bersamanya selama periode perubahan bagi sepakbola Amerika Serikat. Ia berbicara langsung kepada mereka yang mendukung visinya dan menekankan ikatan yang terjalin selama dua tahun terakhir. “Kepada staf dan para pemain, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dua tahun terakhir. Kalian membuat saya sangat bahagia karena bisa berbagi proyek yang luar biasa. Sulit bagi saya untuk mengakhirinya sekarang,” tambahnya dalam konferensi pers yang penuh emosi itu.

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Membangun warisan bersama Amerika Serikat

Sebelum resmi mulai bertugas di Old Trafford, pelatih berusia 54 tahun itu akan memimpin Amerika Serikat dalam pertandingan melawan Haiti, sekaligus menutup masa tugas yang dimulai pada September 2024. Semula dikontrak hingga Piala Dunia musim panas ini, ia mendapat perpanjangan kontrak empat tahun hingga akhir putaran final 2030 setelah membawa Amerika Serikat ke babak 16 besar. Menjelang dua pertandingan pekan ini, catatannya mencapai 22 kemenangan dari 35 laga.

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Berbicara tentang sulitnya peralihan ini, Pochettino menyoroti perkembangan yang mereka lalui bersama di federasi. “Kami sangat antusias menjalankan proyek yang benar-benar kami yakini dan berkembang bersama di dalamnya. Itu membuat keputusan ini semakin sulit,” jelasnya sambil terus menyeka air mata. “Ini keputusan yang menyedihkan, tetapi kami profesional dan harus berusaha menemukan langkah berikutnya untuk mewujudkan impian Anda. Kami telah mengembangkan federasi dan juga di seluruh dunia. Saya tidak menyiapkan pidato; saya berbicara dari hati. Kami mendapatkan kembali motivasi dan kemampuan untuk berjuang keras.”

Tantangan berat menanti di Old Trafford

Menutup perpisahannya dengan berterima kasih kepada media dan para penggemar Amerika Serikat atas kejujuran mereka, manajer baru itu mengatakan: “Saya ingin mengakui nilai yang ada pada kami dan diri saya. Terima kasih banyak. Anda menghargai pekerjaan Anda. Anda tidak pernah membohongi kami. Ini keputusan yang sulit, tetapi kami harus melangkah maju.”

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Setibanya di Old Trafford, Pochettino akan menghadapi tugas berat untuk membangkitkan Manchester United yang tengah kesulitan. Klub itu saat ini terpuruk di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer setelah hanya mengumpulkan delapan poin dari 10 pertandingan pembuka, dengan satu kemenangan dan lima hasil imbang.