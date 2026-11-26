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Mauricio Pochettino menilai Manchester United "dihukum" oleh keputusan wasit saat hasil imbang 2-2 yang kacau kontra Sporting CP di Liga Champions menggagalkan kemenangan perdananya sebagai pelatih. Meski Bruno Fernandes mencetak dua gol, serangkaian keputusan wasit yang kontroversial dan kesalahan kiper pada akhir laga membuat pelatih baru itu frustrasi menjelang ujian berikutnya di Liga Primer.

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Hasil imbang kontra Sporting gagalkan kemenangan perdana Pochettino

Pochettino mengatakan United "dihukum" oleh keputusan wasit dalam hasil imbang 2-2 kontra Sporting di Liga Champions , yang menggagalkan kemenangan perdananya sebagai pelatih kepala. Wasit Szymon Marciniak menjadi sorotan karena sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan tim tamu.

Wasit asal Polandia itu memberikan penalti yang diperdebatkan kepada Sporting pada babak pertama, lalu menganulir gol yang berpotensi menjadi penentu kemenangan United pada akhir laga karena dorongan terhadap kiper Kaique Pereira. Marciniak juga menganulir gol Amad Diallo pada babak kedua setelah keliru menganggap Youri Tielemans melakukan pelanggaran dalam proses terciptanya gol. Karena ia meniup peluit tepat sebelum Amad memasukkan bola ke gawang, VAR tidak dapat melakukan intervensi.

Pelatih baru United kecam keputusan wasit yang sulit dipahami

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Pochettino sulit menyembunyikan rasa frustrasinya atas keputusan-keputusan penting yang merugikan timnya sepanjang laga.

“Saya rasa pertanyaan pertama Anda sulit dijawab karena saya pikir semua orang tahu apa yang terjadi. Itu mustahil,” kata Pochettino, seperti dikutip ESPN. “Sulit memahami mengapa itu terjadi di lapangan. Sulit menemukan pertandingan ketika Anda dihukum [sebanyak itu] dalam satu laga. Kami sangat dirugikan dalam momen-momen penting.”

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Pochettino bela Lammens setelah gol penyeimbang Sporting

Terlepas dari keputusan wasit yang merugikan, Manchester United tampak berada di jalur menuju kemenangan tandang pertama mereka di Liga Champions sejak 2021 setelah Fernandes mencetak dua gol pada babak kedua.

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Namun, Sporting menyamakan kedudukan pada menit ke-80 ketika kiper Senne Lammens gagal menangkap umpan silang dan bola jatuh di kaki Luis Suarez. Alih-alih menyalahkan kipernya seorang diri, Pochettino segera menegaskan bahwa seluruh tim harus bertanggung jawab

“Saya rasa, tolong, salahkan kami,” kata pelatih baru United itu. “Saya pikir kami perlu menangani situasi seperti ini dengan lebih baik karena, sebagai kiper, menghadapi bola seperti itu tidak mudah dan Anda selalu membutuhkan bantuan rekan-rekan setim.

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“Namun, tentu saja, kami harus menerimanya. Kami menerima tantangan ini dan berada di sini untuk berusaha memperbaiki detail-detail kecil yang pasti akan kami perbaiki.”

Brentford menanti saat Pochettino memburu kemenangan perdana

Hasil imbang itu membuat United tertahan di posisi ke-19 klasemen fase liga Liga Champions, masih menempati tempat di babak play-off setelah lima pertandingan. Pochettino, yang baru mulai menangani tim pekan lalu, tidak perlu menunggu lama untuk kembali berpeluang meraih kemenangan pertama. United kembali berlaga di kompetisi domestik pada Sabtu dengan menjamu Brentford di Liga Primer.