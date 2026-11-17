Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mauricio Pochettino bahkan belum sempat berkemas untuk berangkat ke Manchester, tetapi calon manajer Manchester United itu sudah memberi petunjuk besar soal rencananya untuk bursa transfer Januari. Saat bersiap meninggalkan kursi pelatih USMNT menuju Old Trafford, pelatih asal Argentina itu tidak menutup kemungkinan merekrut pemain dari skuadnya saat ini untuk membantu United keluar dari keterpurukan di Liga Primer Inggris.

Iklan

Pelatih USMNT bersiap mengangkat Manchester United dari keterpurukan

Diumumkan pekan lalu sebagai pengganti Michael Carrick, mantan manajer Southampton, Tottenham, dan Chelsea itu akan menangani tim yang terpuruk di zona degradasi Liga Primer Inggris setelah 10 pertandingan. United berencana aktif pada Januari dan akan menyediakan dana bagi Pochettino untuk memperkuat skuadnya.

Pochettino akan meninggalkan jabatannya di timnas AS setelah pertandingan melawan Haiti pada Selasa, lalu menaiki jet pribadi ke Manchester tak lama setelah laga berakhir. Penyerang Folarin Balogun, gelandang Weston McKennie , dan bek kiri Antonee Robinson disebut-sebut akan mengikutinya ke Old Trafford.

Pochettino tak tutup peluang reuni pada Januari

Ketika ditanya soal kemungkinan merekrut pemain dari skuadnya saat ini, Pochettino meminta mereka fokus pada tugas terdekat, sembari mengakui daya tarik United.

"Sekarang bukan waktunya [untuk membicarakan itu]," kata pelatih asal Argentina tersebut. "Saya tahu Anda sudah bertanya kepada para pemain sebelumnya. Semua pemain bagus selalu punya impian. Untuk mencapai level tertinggi, dan saya melihat United adalah salah satu tim di level tertinggi… itu impian banyak pemain. Namun, sekarang saya melihat mereka perlu fokus pada hari ini, pertandingan besok, dan klub mereka masing-masing.

Iklan Iklan

"Saya mengenal setiap pemain dengan sangat baik selama lebih dari dua tahun, dan saya melihat mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Tentu saja, ketika saatnya tiba nanti, kami akan memperhatikannya."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya USA CONCACAF Nations League 19.00 HAI

Pemain USMNT disebut-sebut bakal pindah ke Liga Primer Inggris

Dengan sejumlah pemain AS berpotensi pindah dalam setahun ke depan, spekulasi transfer ke Old Trafford kian menguat. Berbicara dalam konferensi pers di Cincinnati, McKennie, 28 tahun, mengakui rekan-rekan setimnya bisa segera menyusul Pochettino ke Inggris .

"Saya pikir itu mungkin. Saya rasa, seperti yang Anda tahu, ada banyak pemain di tim kami yang kemungkinan akan pindah dalam waktu dekat atau dalam setahun ke depan," kata McKennie. "Jadi, menurut saya, pembicaraan seperti itu hampir tak terelakkan. Namun, pada akhirnya, Anda tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran pelatih dan pemain seperti apa yang sebenarnya ia cari. Saya pikir ia mungkin melihat beberapa pemain di sini dikaitkan dengan Manchester United, dan kepindahan itu bisa saja terjadi."

Iklan

Staf pelatih sudah bersiap menghadapi Liverpool di Anfield

Sementara Pochettino menuntaskan tugasnya bersama USMNT, tiga anggota staf pelatih sudah meninggalkan pemusatan tim menuju Manchester . Asisten utamanya, Jesus Perez, asisten pelatih Toni Jimenez, serta pelatih kebugaran yang juga putranya, Sebastiano, berpamitan setelah USMNT menghajar Haiti 6-0 pada leg pertama perempat-final Liga Negara Concacaf.

Keberangkatan lebih awal itu bisa sangat penting menjelang ujian pertama yang berat. Begitu Pochettino tiba di Manchester, tim pelatih barunya hanya memiliki sedikit waktu untuk bersiap sebelum menghadapi rival bebuyutan Liverpool di Anfield pada Minggu.