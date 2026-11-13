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Manchester United resmi mengonfirmasi penunjukan Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala baru setelah memecat Michael Carrick. Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu akan meninggalkan jabatannya di tim nasional putra Amerika Serikat untuk menangani Manchester United di Old Trafford akhir bulan ini.

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United beralih ke mantan pelatih Tottenham Hotspur

Pelatih berusia 54 tahun itu mengambil alih skuad yang saat ini terpuruk di zona degradasi Liga Primer Inggris. Ia telah menandatangani kontrak berdurasi dua setengah tahun di Old Trafford, menurut The Mirror. United bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya setelah memecat Carrick pada Kamis. Masa jabatan pelatih asal Inggris itu berakhir setelah timnya hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan liga. Pochettino tidak akan langsung memimpin tim. Ia terlebih dahulu akan menuntaskan tugasnya bersama tim nasional putra Amerika Serikat dalam dua laga mendatang melawan Haiti.

Klub mengonfirmasi kedatangan Pochettino ke Old Trafford

United merilis pernyataan yang merinci waktu kedatangan pelatih asal Argentina itu: "Mauricio Pochettino telah setuju untuk menjadi pelatih kepala tim putra Manchester United mulai 18 November."

Pengumuman itu juga memperjelas kapan ia akan meninggalkan tugasnya di level internasional: "Klub telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola AS agar Mauricio dan stafnya dibebastugaskan setelah menuntaskan tanggung jawab mereka bersama tim nasional putra AS."

United juga menyoroti reputasi taktis pelatih yang akan datang itu, memuji rekam jejaknya dalam menerapkan "gaya sepak bola menyerang dengan intensitas tinggi."

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Carrick menanggung akibatnya

Pergantian pelatih ini mengakhiri spekulasi publik yang telah berlangsung berbulan-bulan. United beberapa kali berupaya mendatangkan Pochettino pada masa lalu, tetapi memilih Jose Mourinho dan kemudian Erik ten Hag ketimbang dirinya. Kini mereka akhirnya mendapatkan sosok yang diincar untuk menyelamatkan musim 2026-27 yang berjalan buruk.

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Kedatangannya secara resmi menutup masa Carrick di klub. Terkait pemecatannya pada Kamis, pernyataan klub berbunyi: "Manchester United mengonfirmasi bahwa Michael Carrick telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama putra.

"Michael kembali bergabung dengan klub pada Januari dan membawa tim finis di peringkat ketiga Liga Primer Inggris dengan memenangi 12 dari 17 pertandingan tersisa pada musim 2025/26. Sepanjang periode tersebut, tim mengumpulkan poin terbanyak di liga.

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"Setelah awal musim yang mengecewakan, klub dengan sangat berat hati menyimpulkan bahwa perubahan diperlukan untuk mencapai ambisi kami."

United menutup pernyataan itu dengan penghormatan kepada pelatih yang hengkang: "Michael adalah, dan akan selalu menjadi, legenda Manchester United. Seperti ketika ia masih menjadi pemain, ia menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dengan standar tertinggi sepanjang masa kembalinya ke klub. Kepemimpinan dan pencapaiannya musim lalu akan selalu dikenang dengan hangat."

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Debut berat di Anfield menanti

Pochettino langsung menghadapi ujian berat. Setelah menuntaskan kewajibannya bersama tim nasional putra AS, ia akan bertolak ke Inggris untuk mempersiapkan debut yang berat di kandang rival sengit United, Liverpool, Minggu depan. Tantangan utamanya adalah memulihkan kepercayaan diri di ruang ganti yang terpecah, sembari menerapkan pendekatan taktisnya yang menuntut intensitas tinggi untuk mengeluarkan United dari persaingan sengit menghindari degradasi pada awal musim.