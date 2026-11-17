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Mauricio Pochettino secara terbuka mendesak Pep Guardiola menerima jabatan pelatih kepala timnas Amerika Serikat saat ia bersiap menangani Manchester United. Pelatih yang akan hengkang itu menilai jabatan tersebut kini sangat bergengsi setelah ia menjalani dua tahun yang sukses.

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Pochettino dorong Guardiola tangani Amerika Serikat

Pochettino bersiap meninggalkan Amerika Serikat menjelang kepindahan besarnya ke United . Menjelang kepergiannya, ia menyatakan dukungan penuh kepada Guardiola dan mendesaknya menerima jabatan di tim nasional tersebut. Sejumlah laporan kuat mengindikasikan bahwa Guardiola merupakan kandidat utama pengganti Pochettino .

Pelatih asal Spanyol itu saat ini tengah menikmati cuti selama satu tahun setelah mundur sebagai pelatih Manchester City pada akhir musim lalu. Pochettino menilai jabatan di tim nasional tersebut menawarkan kesempatan luar biasa bagi pelatih elite mana pun. Menurutnya, seluruh jajaran timnas Amerika Serikat bergerak ke arah yang tepat.

Saat yang tepat untuk menerima jabatan

Pelatih yang akan hengkang itu menyatakan dukungan kuat terhadap jabatan tersebut dalam sesi tanya jawab terakhirnya dengan pers. Ia menyoroti kualitas skuad dan fasilitas latihan baru sebagai daya tarik utama bagi Guardiola.

"Ini saat yang tepat untuk bergabung dengan Federasi," kata Pochettino, seperti dikutip ESPN. "Terima jabatan itu karena dia akan bertemu orang-orang yang sangat baik dan para pemain bagus. Para pemainnya bisa cocok dengan gaya bermainnya."

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Pochettino juga menilai kepindahannya sendiri ke United membuktikan meningkatnya gengsi jabatan di timnas Amerika Serikat. Ia mengatakan: "Menjadi pelatih kepala di AS sekarang adalah jabatan bergengsi."

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Meninggalkan budaya tim yang telah diperbaiki

Pochettino mulai menangani tim 26 bulan lalu dan merasa ia meninggalkan skuad dalam kondisi yang sangat kuat. Ia mengakui budaya internal tim jauh lebih buruk daripada yang diyakini orang-orang saat ia pertama kali datang. Meski menikmati keseimbangan hidup sebagai pelatih tim nasional, Pochettino merindukan intensitas sehari-hari di sepakbola klub.

"Sekarang Anda memikirkan hari ini, lalu kami punya [pemusatan latihan] pada Desember," tambahnya. "Ketika Maret tiba, apa yang Anda lakukan? Anda perlu menonton pertandingan, bepergian, mengurus hal-hal administratif. Itu menyenangkan. Itu bagus. Tetapi saya ingin terlibat setiap hari, dalam konferensi pers, latihan, semuanya. Memang benar, ketika kesempatan seperti United datang, Anda berkata, 'Ya, saya menginginkannya.' Saya ingin membuktikan diri lagi."

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Laga perpisahan sebelum debut bersama Manchester United

Pochettino akan menangani Amerika Serikat untuk terakhir kalinya pada Selasa malam melawan Haiti. Pertandingan itu merupakan leg kedua perempat-final Concacaf Nations League, dengan timnya saat ini unggul agregat enam gol.

Setelah peluit akhir dibunyikan di Cincinnati, pelatih asal Argentina itu akan langsung menaiki jet pribadi menuju Inggris. Fokusnya kemudian akan beralih ke tugas besar membangun kembali tim yang menantinya di Liga Primer Inggris. Laga pertamanya sebagai pelatih United yang sangat dinantikan akan berlangsung Minggu ini. Ia akan langsung menghadapi ujian berat melawan Liverpool di Anfield.