Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mauricio Pochettino memberikan penilaian terus terang tentang awal buruknya di Manchester United. Ia mengakui tugas di Old Trafford jauh lebih sulit daripada yang semula ia bayangkan. Setelah menelan dua kekalahan beruntun 4-0 di Liga Primer, pelatih asal Argentina itu kini menghadapi tantangan besar untuk menyelamatkan musim klub.

Iklan

Awal buruk di Old Trafford

Masa kepelatihan Pochettino di United dimulai dengan buruk. Pelatih berusia 54 tahun itu menyaksikan timnya dihajar 4-0 dalam dua laga beruntun di Liga Primer. Setelah meninggalkan jabatannya di tim nasional Amerika Serikat untuk menggantikan Michael Carrick, mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu segera menyadari betapa parahnya krisis yang melanda Manchester United. Kekalahan telak baru-baru ini di markas Brentford membuat klub menghadapi kemungkinan nyata terperosok ke dasar klasemen jika hasil pertandingan lain akhir pekan ini tidak menguntungkan mereka.

United kini menjalani 10 pertandingan liga tanpa kemenangan. Ancaman terlibat dalam persaingan menghindari degradasi pun menjadi kenyataan yang sulit diterima bagi tim yang pernah terbiasa bersaing memperebutkan gelar-gelar tertinggi. "Tentu ini masa yang sulit. Mungkin Anda bertanya kepada saya, 'Lebih sulit daripada yang Anda perkirakan?' Tentu, ya, karena kami tidak pernah memperkirakan hasil seperti ini," jelas sang pelatih, seperti dikutip oleh Manchester Evening News. "Namun, itulah kenyataannya dan kami harus menerimanya. Kami berada di sini untuk itu. Kami menerima tantangan ini dan harus terus berjuang, terus bekerja, serta membangkitkan semangat para pemain karena mereka akan bermain pada Rabu. Mereka perlu kembali percaya bahwa kami bisa tampil semakin baik. Ini hanya soal waktu."

Kepercayaan diri dan kualitas masih kurang

Masalah di Carrington tampaknya lebih dalam daripada sekadar instruksi taktik atau pergantian pelatih. Pochettino mencatat bahwa meski timnya sempat menunjukkan potensi pada awal pertandingan melawan Brentford, mereka sepenuhnya kehilangan arah begitu tertinggal. Kerapuhan mental ini berulang sepanjang musim. Klub hanya meraih satu kemenangan dalam 12 pertandingan terakhirnya di kasta tertinggi, yang menunjukkan bahwa kekuatan mental dan kualitas teknik sama-sama sangat kurang dalam skuad saat ini.

Mengatasi berbagai masalah tersebut kini menjadi tujuan utama staf pelatih, meski Pochettino mengakui tidak ada solusi cepat. "Ini selalu merupakan gabungan dari berbagai hal. Namun, tugas kami sejak tiba 10 hari lalu adalah memberikan dukungan dalam setiap aspek dari semua hal yang kita bicarakan ini," ujarnya.

Iklan Iklan

Mencari titik balik

Kedatangan Pochettino diharapkan membawa kestabilan, tetapi peningkatan performa awal yang kerap muncul setelah penunjukan pelatih baru sama sekali belum terlihat. Sebaliknya, ia harus membela metodenya sementara tim terus kebobolan dengan jumlah yang mengkhawatirkan. Menurutnya, proses perbaikan sering kali tidak terlihat sampai hasil akhirnya mulai berubah. Ia membandingkan keterpurukan saat ini dengan periode ketika tim terus terbawa momentum negatif, yang harus diatasi melalui kegigihan dan perubahan mentalitas.

Pertandingan berikutnya NEW Premier League 15.15 MUN

"Bukan hanya satu hal yang perlu kami bantu, dukung, dan perbaiki. Ada banyak aspek, dan saya rasa kami sedang mengupayakannya," lanjut Pochettino. "Mungkin kami belum melihat hasilnya karena memang selalu seperti itu. Anda bisa memperbaiki berbagai hal, melakukan sesuatu dengan cara berbeda, melakukan sesuatu, tetapi setelah itu, jika Anda tidak menang, seolah-olah Anda tidak melakukan apa-apa. Padahal, bukan begitu. Dalam sepakbola, dampaknya selalu terasa belakangan. Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak benar dan baru merasakan dampaknya kemudian, karena terkadang momentum, hal-hal positif, atau faktor lain yang menghasilkan hasil. Lalu, ketika Anda sedang terpuruk, Anda mungkin mulai melakukan hal-hal yang benar dan harus menunggu untuk mendapatkan hasilnya."

Jalan di depan United

Waktu Pochettino untuk menghentikan keterpurukan semakin menipis. Pertandingan pada tengah pekan yang segera tiba menyisakan sangat sedikit kesempatan di lapangan latihan untuk menerapkan perubahan besar yang sangat dibutuhkan timnya. United punya peluang langsung untuk memulai kebangkitan saat bertandang ke St James' Park menghadapi Newcastle United, yang belum menang dalam tiga laga terakhir setelah mencatat dua hasil imbang dan satu kekalahan. Namun, tekanan dari tribune sudah mendekati puncaknya. Para suporter yang kecewa melampiaskan kemarahan kepada para petinggi klub setelah tim kembali dipermalukan dalam laga tandang.