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Meski masih menuntaskan tugasnya bersama tim nasional Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, yang akan menjadi pelatih kepala Manchester United, sudah mulai menegaskan otoritasnya atas skuad klub itu dari jauh. Pelatih asal Argentina tersebut dilaporkan telah mengeluarkan instruksi awal untuk segera merombak budaya latihan klub, sekaligus meletakkan dasar bagi sistem baru yang ketat guna mengatasi masalah kebugaran yang membayangi Manchester United dalam beberapa bulan terakhir.

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Hari libur seusai pertandingan dihapus di Carrington

Menurut The Sun, Pochettino akan menghapus hari libur seusai pertandingan bagi para pemain Manchester United. Sebagai gantinya, skuad wajib datang ke Carrington sehari setelah pertandingan untuk menjalani sesi pemulihan yang bertujuan meningkatkan kebugaran mereka secara keseluruhan.

Pendekatan ini menandai perubahan drastis dari masa kepemimpinan Michael Carrick, ketika para pemain jarang diwajibkan datang ke tempat latihan tepat setelah pertandingan. Carrick dan skuadnya bahkan tidak berada di Carrington pada Senin setelah bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa di Old Trafford.

Perombakan staf pelatih berfokus pada kebugaran

Untuk menerapkan standar fisik yang lebih ketat ini, Pochettino membawa putra sulungnya, Sebastiano, ke klub sebagai pelatih kebugaran khusus. Ia akan bergabung dengan departemen kebugaran yang sudah ada, termasuk Charlie Owen, yang naik dari akademi lebih dari tujuh tahun lalu dan pernah bekerja di bawah Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, serta Ruben Amorim.

Membawa spesialis kebugaran tepercaya mencerminkan pendekatan yang sebelumnya diambil Amorim. Pelatih asal Portugal itu merekrut spesialis kebugaran Paulo Berreira selama bekerja di Old Trafford, meski Berreira pergi bersama Amorim pada Januari dan sejak itu kembali bekerja dengannya di Milan.

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Alderweireld peringatkan skuad soal tuntutan berat

Mantan bek Tottenham Toby Alderweireld, yang bermain selama lima musim di bawah Pochettino, memperingatkan para pemain United yang tampil di bawah ekspektasi agar bersiap menghadapi perubahan besar sejak awal. “Pertama-tama, dia membuat kami sangat bugar. Pramusim berlangsung sangat berat,” kata Alderweireld kepada BBC. “Untuk bermain seperti yang dia inginkan, tampil agresif, menekan lawan, menerapkan garis pertahanan tinggi, dan bermain sangat dinamis, Anda harus banyak berlari.”

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Alderweireld menegaskan bahwa Pochettino menuntut “100%” setiap hari di tempat latihan dan yakin skuad akan langsung merasakan “level yang berbeda”. Ia juga mengenang pesan Pochettino saat jeda ketika Tottenham tertinggal 3-0 dari Ajax dalam semifinal Liga Champions: “Dia hanya berkata, ‘Kalian harus bermain dengan kekuatan fisik, kalian harus berjuang, kalian hanya butuh satu gol untuk kembali ke pertandingan, percayalah bahwa segalanya mungkin terjadi.’”

Duel melawan Liverpool menanti skuad yang kekurangan pemain

Pochettino langsung menghadapi kendala logistik saat mulai menerapkan metode latihan yang berat. Pemanggilan sejumlah pemain ke tim nasional membuat skuad utama United kekurangan pemain pekan ini, sehingga membatasi waktu awalnya bersama seluruh skuad di Carrington.

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Setelah para pemainnya kembali dari tugas internasional, pelatih kepala baru itu akan sepenuhnya berfokus mempersiapkan skuad untuk laga penting Liga Primer melawan Liverpool.