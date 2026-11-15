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Haiti v United States - CONCACAF Nations League QuarterfinalGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Mauricio Pochettino berjanji kepada Sir Alex Ferguson saat pelatih baru Manchester United itu bersiap menjalani debut di Anfield

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Mauricio Pochettino mengungkapkan kekagumannya yang mendalam kepada Sir Alex Ferguson dan menegaskan niatnya untuk berbicara dengan sosok legendaris asal Skotlandia itu setelah mulai bekerja di Manchester United. Pelatih yang akan datang itu resmi mengambil alih kendali pada 18 November, seusai jeda internasional. Ia akan menghadapi jadwal yang berat di klub yang masih berupaya mengulang kesuksesan berkelanjutan pada era Ferguson.

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Pelatih baru Manchester United ingin berbicara dengan ikon Old Trafford

Pelatih kepala baru Manchester United, Pochettino, memastikan bahwa ia belum berbicara dengan Ferguson sejak ditunjuk. Namun, pelatih asal Argentina itu berniat menghubungi mantan manajer legendaris tersebut setelah masa tugasnya dimulai seusai Selasa.

Meski United telah mengonfirmasi kedatangannya, Pochettino baru akan resmi mendampingi tim dari tepi lapangan pada 18 November. Di tengah beban kerja berat yang langsung menantinya di Old Trafford, berbicara dengan Ferguson tetap menjadi prioritasnya.

‘Ia mencerminkan nilai-nilai saya’: Pochettino puji sosok legendaris asal Skotlandia

Berbicara kepada Telegraph Sport ketika ditanya apakah ia telah menghubungi Ferguson, Pochettino mengungkapkan rasa hormatnya yang telah lama terjalin terhadap mantan manajer United itu dan rencananya untuk berbicara dengannya.

“Belum, tetapi saya pasti akan punya kesempatan setelah Selasa,” kata Pochettino. “Saya sudah mengatakannya bertahun-tahun lalu dan selalu mengatakan hal yang sama: bagi saya, Sir Alex Ferguson mencerminkan segala hal yang saya kagumi dari seorang pelatih, pelatih kepala, pribadi, dan manajer. Saya rasa ia mencerminkan nilai-nilai saya. Saya sangat mengaguminya.”

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Ia mengakui bahwa hari-hari pertamanya di Manchester akan menyisakan sedikit waktu luang. “Mulai Selasa, kami pasti punya kesempatan untuk berbicara, jika saya punya waktu karena kesibukannya akan sangat padat. Namun, jika ada kesempatan untuk berbicara, tentu saya akan melakukannya,” tambahnya.

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Menerima pekerjaan di Old Trafford mengakhiri dua tahun Pochettino menangani USMNT. Pelatih asal Argentina itu berkaca-kaca dalam konferensi pers Jumat setelah kepindahannya dikonfirmasi.

Mengenang kepergiannya setelah pertandingan Sabtu, Pochettino mengakui bahwa meninggalkan jabatan tersebut menghadirkan perasaan campur aduk, meski ia berhasil mewujudkan ambisi kariernya.

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“Mengucapkan selamat tinggal selalu sulit, tetapi begitulah hidup,” katanya. “Selalu ada tantangan baru dan, tentu saja, saya selalu mengikuti kata hati dan impian saya. Ini menyedihkan, tetapi pada saat yang sama, kami berada di tempat yang kami inginkan [bersama AS]. Saya rasa dua tahun itu benar-benar berat, tetapi kami telah mencapai sesuatu yang sulit diukur … sulit dinilai. Namun, saya rasa itu akan sangat baik bagi sepak bola di sini pada masa depan.”

Ujian berat menanti di Anfield

Pochettino langsung menghadapi ujian ketika resmi mulai bertugas pada 18 November. Ia hanya punya empat hari untuk bersiap sebelum menjalani laga pertamanya melawan Liverpool di Anfield pada 22 November.

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Laga itu mengawali periode berat bagi United, yang akan memainkan 10 pertandingan dalam 39 hari. Artinya, rencana Pochettino untuk berbincang dengan Ferguson harus disesuaikan dengan jadwal pertandingan yang padat.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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