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Mauricio Pochettino mengungkapkan kekagumannya yang mendalam kepada Sir Alex Ferguson dan menegaskan niatnya untuk berbicara dengan sosok legendaris asal Skotlandia itu setelah mulai bekerja di Manchester United. Pelatih yang akan datang itu resmi mengambil alih kendali pada 18 November, seusai jeda internasional. Ia akan menghadapi jadwal yang berat di klub yang masih berupaya mengulang kesuksesan berkelanjutan pada era Ferguson.

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Pelatih baru Manchester United ingin berbicara dengan ikon Old Trafford

Pelatih kepala baru Manchester United, Pochettino, memastikan bahwa ia belum berbicara dengan Ferguson sejak ditunjuk. Namun, pelatih asal Argentina itu berniat menghubungi mantan manajer legendaris tersebut setelah masa tugasnya dimulai seusai Selasa.

Meski United telah mengonfirmasi kedatangannya, Pochettino baru akan resmi mendampingi tim dari tepi lapangan pada 18 November. Di tengah beban kerja berat yang langsung menantinya di Old Trafford, berbicara dengan Ferguson tetap menjadi prioritasnya.

‘Ia mencerminkan nilai-nilai saya’: Pochettino puji sosok legendaris asal Skotlandia

Berbicara kepada Telegraph Sport ketika ditanya apakah ia telah menghubungi Ferguson, Pochettino mengungkapkan rasa hormatnya yang telah lama terjalin terhadap mantan manajer United itu dan rencananya untuk berbicara dengannya.

“Belum, tetapi saya pasti akan punya kesempatan setelah Selasa,” kata Pochettino. “Saya sudah mengatakannya bertahun-tahun lalu dan selalu mengatakan hal yang sama: bagi saya, Sir Alex Ferguson mencerminkan segala hal yang saya kagumi dari seorang pelatih, pelatih kepala, pribadi, dan manajer. Saya rasa ia mencerminkan nilai-nilai saya. Saya sangat mengaguminya.”

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Ia mengakui bahwa hari-hari pertamanya di Manchester akan menyisakan sedikit waktu luang. “Mulai Selasa, kami pasti punya kesempatan untuk berbicara, jika saya punya waktu karena kesibukannya akan sangat padat. Namun, jika ada kesempatan untuk berbicara, tentu saya akan melakukannya,” tambahnya.

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Perpisahan emosional dengan Amerika Serikat

Menerima pekerjaan di Old Trafford mengakhiri dua tahun Pochettino menangani USMNT. Pelatih asal Argentina itu berkaca-kaca dalam konferensi pers Jumat setelah kepindahannya dikonfirmasi.

Mengenang kepergiannya setelah pertandingan Sabtu, Pochettino mengakui bahwa meninggalkan jabatan tersebut menghadirkan perasaan campur aduk, meski ia berhasil mewujudkan ambisi kariernya.

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“Mengucapkan selamat tinggal selalu sulit, tetapi begitulah hidup,” katanya. “Selalu ada tantangan baru dan, tentu saja, saya selalu mengikuti kata hati dan impian saya. Ini menyedihkan, tetapi pada saat yang sama, kami berada di tempat yang kami inginkan [bersama AS]. Saya rasa dua tahun itu benar-benar berat, tetapi kami telah mencapai sesuatu yang sulit diukur … sulit dinilai. Namun, saya rasa itu akan sangat baik bagi sepak bola di sini pada masa depan.”

Ujian berat menanti di Anfield

Pochettino langsung menghadapi ujian ketika resmi mulai bertugas pada 18 November. Ia hanya punya empat hari untuk bersiap sebelum menjalani laga pertamanya melawan Liverpool di Anfield pada 22 November.

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Laga itu mengawali periode berat bagi United, yang akan memainkan 10 pertandingan dalam 39 hari. Artinya, rencana Pochettino untuk berbincang dengan Ferguson harus disesuaikan dengan jadwal pertandingan yang padat.