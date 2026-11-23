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Mauricio Pochettino membela keputusannya yang mengundang tanda tanya untuk langsung memasukkan Matthijs de Ligt ke susunan pemain inti Manchester United pada laga debutnya sebagai pelatih, ketika mereka dihajar Liverpool 4-0 di Anfield, Minggu. Pelatih baru Manchester United itu menjelaskan mengapa ia memberi pemain asal Belanda tersebut kesempatan menjadi starter di Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya dalam hampir setahun.

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Pochettino tetap yakin dengan pilihan menurunkan De Ligt

Pemain tim nasional Belanda itu belum tampil di liga selama 357 hari akibat cedera punggung jangka panjang, tetapi langsung diterjunkan ke laga derbi Inggris Barat Laut yang sengit . Kerapuhan lini pertahanan United nyaris seketika terlihat ketika De Ligt salah mengantisipasi bola panjang, sehingga Alexander Isak bisa berlari menuju gawang. Kesalahan itu memaksa Leny Yoro melakukan tekel nekat yang berujung pada kartu merah. Gol-gol Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz segera menyusul, sebelum Rio Ngumoha dan Victor Munoz melengkapi kemenangan telak itu pada babak kedua.

Meski sang bek tampak lamban dan lesu saat kesulitan mengikuti tempo pertandingan, Pochettino membela keputusannya setelah peluit akhir. "Dia sudah berlatih, dia bermain di Liga Champions sebelum menjalani tugas bersama tim nasional. Saya pikir ketika kami tiba, kami melihat kecocokannya [dengan Lisandro Martinez]," kata Pochettino kepada Sky Sports.

Pelatih geram kecam standar ganda wasit

Keputusan yang mengubah jalannya pertandingan itu membuat Pochettino sangat geram. Sang pelatih segera menyoroti standar ganda yang mencolok dalam kepemimpinan wasit, setelah klaim penalti sebelumnya yang melibatkan Jeremy Jacquet tidak dikabulkan. Yakin bahwa inkonsistensi wasit sepenuhnya mengubah jalannya laga, Pochettino menyampaikan penilaiannya tanpa menahan diri setelah pertandingan.

"Dan saya ulangi, insiden Jacquet itu penalti. Jika wasit menyatakan itu penalti, kejadian setelahnya pasti tidak akan pernah terjadi dan mungkin kita akan berbicara dengan cara berbeda," ujar Pochettino dengan frustrasi. "Seorang bek tengah melakukan kesalahan, itu penalti, tetapi tidak dihukum. Sementara itu, kami melakukan satu kesalahan dan dihukum. Sekarang saya menerima seluruh situasinya, tetapi keadaannya memang demikian. Sangat penting untuk mengedepankan keadaan itu. Selalu."

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Awal yang berat bagi era baru

Kekalahan itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan United di Liga Primer Inggris menjadi sembilan pertandingan, catatan terburuk klub tersebut sepanjang sejarah kompetisi. Pochettino terlihat berbicara panjang lebar dengan tim wasit setelah pertandingan, meski ia mengakui protesnya tak akan banyak mengubah hasil laga pertamanya sebagai pelatih. Ia menekankan bahwa skuadnya harus bertanggung jawab atas penampilan mereka, sembari tetap mengkritik faktor-faktor di luar tim yang memengaruhi pertandingan.

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"Saya harus membela klub saya," kata pelatih asal Argentina itu. "Dan menyampaikan apa yang saya rasakan. Bagi semua orang yang bermain sepakbola, jelas bahwa kejadian itu bukan pelanggaran yang layak diganjar kartu merah."

Mencari titik balik di Liga Champions

Itu menjadi sore yang ingin dilupakan De Ligt. Penantiannya untuk kembali menjadi starter di Liga Primer Inggris dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Setelah penampilan seburuk itu, Pochettino dihadapkan pada keputusan tegas tetapi perlu menjelang lawatan penting mereka ke markas Sporting CP di Liga Champions. Namun, persoalan di lini pertahanan itu hanyalah sebagian kecil dari masalah yang dihadapi sang pelatih di tengah krisis yang terus berkembang.

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Dengan United terpuruk hanya satu poin di atas posisi juru kunci klasemen Liga Primer Inggris, besarnya tugas membangun kembali tim yang dihadapi Pochettino kini terlihat jelas. Mereka harus segera bangkit, karena lawatan ke Portugal ini bukan lagi sekadar pertandingan lain. Mereka sangat membutuhkan titik balik di tengah musim yang terus memburuk.