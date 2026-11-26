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Manajer Manchester United Mauricio Pochettino menanggapi sorotan yang kian tajam terhadap kiper Senne Lammens setelah serangkaian kesalahan besar. Pemain timnas Belgia itu menjalani malam yang sulit di Liga Champions melawan Sporting, membuat suporter mempertanyakan apakah perubahan diperlukan menjelang laga kontra Brentford akhir pekan ini.

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Lammens alami malam buruk di Liga Champions di Lisbon

United gagal mempertahankan kemenangan di Portugal dalam laga Eropa yang berlangsung kacau dan berakhir imbang. Bruno Fernandes mencetak dua gol untuk tim tamu, tetapi Suarez membalas dengan dua gol pula, sementara gol bunuh diri kiper Sporting Kaique Pereira pada akhir laga dianulir karena ada pelanggaran terhadap pemain asal Brasil itu.

Lammens berada di tengah drama tersebut, dengan malamnya berakhir buruk. Setelah awalnya menggagalkan penalti Sporting, kiper berusia 24 tahun itu kembali dihukum penalti beberapa menit kemudian sebelum kesalahannya memberi tuan rumah gol penyama kedudukan pada akhir laga. Meski kesalahan tersebut berakibat fatal, Pochettino siap tetap mendukung mantan kiper Royal Antwerp itu.

Pochettino bela kiper dan tegaskan lini pertahanan juga bertanggung jawab

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Pochettino menolak menyalahkan Lammens seorang diri dan menegaskan seluruh skuad harus turut bertanggung jawab atas kesalahan bertahan.

“Bagi saya, hal seperti ini bisa terjadi. Itulah sepakbola,” kata Pochettino dalam konferensi pers seusai pertandingan. “Saya akan selalu mendukung pemain saya jika sesuatu terjadi… Kita perlu membicarakan tanggung jawab dan kami juga bertanggung jawab untuk menyediakan sarana terbaik.

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“Saya pikir dalam situasi seperti ini, lini pertahanan kami juga perlu melindungi kiper dengan lebih baik karena situasinya sangat sulit. Itu bukan untuk menyalahkan lini pertahanan, tetapi ada dua hal yang perlu kami perbaiki, detail yang perlu kami benahi.”

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Pelatih asal Argentina itu mendesak timnya memperbaiki kebiasaan kolektif di seluruh area lapangan saat mereka berupaya mengatasi kesulitan saat ini. Ia menambahkan: “Karena terkadang kita [mengatakan] bahwa pemain profesional harus selalu… kita perlu menyegarkan kembali, menyegarkan kembali konsep, menyegarkan kembali detail, sampai itu menjadi kebiasaan. Dan saya pikir yang perlu kami perbaiki adalah kebiasaan kami dalam bertahan, menyerang, di semua area.

“Salahkan kami, karena saya pikir kami perlu menangani situasi seperti ini dengan lebih baik. Sebab, ketika Anda seorang kiper, bola seperti itu tidak mudah dihadapi. Dan Anda selalu membutuhkan bantuan rekan setim. Namun, tentu saja kami harus menerima, kami menerima tantangan itu dan kami di sini untuk berusaha memperbaiki semua detail kecil yang pasti akan kami perbaiki.”

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Kesulitan sepanjang musim dan penilaian Fernandes di ruang ganti

Kesalahan di Lisbon menambah berat musim yang sulit bagi Lammens, yang masih kesulitan lepas dari dampak penampilan buruknya di Piala Dunia . Dalam 16 penampilan musim ini, ia telah kebobolan 33 gol dan hanya sekali mencatat nirbobol. Sebelumnya, ia memberi Bournemouth gol setelah keluar dari garis gawang dalam kekalahan kandang 3-0 pada Oktober dan gagal menangkap tembakan Nicolas Jackson dalam hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa.

Meski begitu, kapten United Fernandes menyuarakan dukungan yang sama seperti manajernya dan menepis anggapan bahwa Lammens disalahkan di ruang ganti: "Itu bagian dari sepakbola. Kesalahan adalah bagian dari sepakbola dan kesalahan bisa menghasilkan gol, tetapi tentu saja ini bukan olahraga individu, jadi semua orang harus memikul tanggung jawab atas semua hal baik dan buruk yang kami lakukan.

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"Jadi saya pikir yang utama dan terpenting adalah kami memahami bahwa kami harus menghadapi ini bersama, dalam momen baik maupun buruk, dan itu tidak akan mengubah kepercayaan kami satu sama lain."

Ujian Brentford menanti, Darlow siap menjadi pilihan

Meski Pochettino tidak memberikan jaminan mutlak bahwa Lammens akan dimainkan, pembelaannya di depan publik menunjukkan sang kiper masih dipercaya oleh manajer barunya menjelang laga melawan Brentford akhir pekan ini.

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Jika mencadangkan pemain Belgia itu, Pochettino harus beralih ke Karl Darlow, yang didatangkan dari Leeds United pada musim panas tetapi baru sekali bermain untuk klub musim ini, yakni sebagai starter dalam kekalahan 3-2 dari Brighton di Piala Liga Inggris. Dengan minimnya menit bermain kiper pelapisnya, Lammens tampaknya akan segera mendapat kesempatan untuk membalas kepercayaan manajernya dan membantu menstabilkan pertahanan United.