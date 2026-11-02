ADO Den Haag bertekad merekrut Maurice Steijn sebagai pengganti Robin Peter, menurut laporan Jim van Deijl, jurnalis peliput ADO untuk Omroep West pada Senin siang.

Peter dipecat oleh manajemen ADO Den Haag pada Senin pagi. Pelatih asal Jerman itu dianggap bertanggung jawab atas hasil buruk tim di level tertinggi.

Kekalahan 1-0 saat bertandang ke markas PEC Zwolle menjadi pemicu terakhir. ADO kini berada di peringkat ke-17 dengan enam poin, tertinggal tiga poin dari Telstar yang menempati peringkat ke-16.

Steijn menjadi kandidat untuk mempertahankan ADO di Eredivisie. Menurut Omroep West, pria kelahiran Den Haag itu telah bertemu dengan delegasi klub tersebut.

Pertandingan berikutnya HAA Eredivisie 12.45 SPA

Steijn memulai karier kepelatihannya di tim junior ADO Den Haag. Antara 2011 dan 2014, ia mendampingi tim utama klub itu dalam 100 pertandingan.

Setelah itu, ia melatih VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda, Sparta, Ajax, lalu kembali ke Sparta. Ia meninggalkan klub asal Rotterdam itu pada musim panas lalu setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya.