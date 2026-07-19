Maurice Steijn menindak para pemain dengan sangat tegas: pelanggaran ini akan langsung dikenakan denda maksimal

Setiap pelatih memiliki aturannya sendiri. Maurice Steijn menceritakan dalam acara De Oranjezomer alasan mengapa ia, sebagai pelatih, tanpa ragu menjatuhkan denda maksimal.

Asisten wasit Angelo Boonman, yang menjadi tamu dalam acara tersebut pada Sabtu malam, mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk menghentikan penggunaan kata “kanker” sebagai umpatan. Baik istrinya, Angelique, maupun putranya, Devano, meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Melalui yayasan Stop Schelden Met KK, Boonman bersama Bas Nijhuis dan lainnya bekerja tanpa lelah untuk mengurangi penggunaan kata “kanker” sebagai umpatan.

"Semua orang menggunakan kata 'kanker' seolah-olah itu bukan apa-apa," kata Boonman, yang kemudian menjelaskan bagaimana terutama kaum muda menanggapi hal tersebut. "Misi kami adalah membuat orang-orang sadar akan apa yang sebenarnya mereka ucapkan. Jika setelah itu Anda tetap memutuskan untuk menggunakan kata tersebut, padahal Anda tahu bahwa itu merujuk pada penyakit serius dan konsekuensi apa yang bisa ditimbulkannya, maka pada akhirnya itu adalah pilihan Anda sendiri."

Steijn juga ikut bergabung dan tidak menyisakan keraguan sedikit pun mengenai pandangannya terhadap penggunaan kata tersebut. “Saya memulai karier di ADO Den Haag dan di Den Haag, menghina dengan kata ‘kanker’ sangat umum,” katanya. Menurut pelatih yang saat ini tidak terikat klub itu, hal itu tidak hanya terjadi di tribun penonton, tetapi bahkan di akademi pemuda. “Saya sangat terganggu dengan hal itu.”

Steijn kemudian merenungkan kisah pribadi dan mengharukan dari Boonman. “Setiap orang pasti akan berhadapan dengan hal ini di lingkungannya, cepat atau lambat. Dalam kasus Angelo, bahkan dua kali. Itu benar-benar mengerikan.”

Oleh karena itu, Steijn memutuskan sejak awal karier kepelatihannya untuk bertindak tegas terhadap penggunaan kata tersebut. “Di salah satu pekerjaan pertama saya, saya pernah berkata kepada para pemain: ‘Jika kalian menggunakan kata itu, baik di lapangan maupun di ruang ganti, dan saya mendengarnya, maka kalian akan saya kenakan denda maksimal.’ Hal seperti itu tidak pantas.”

Thomas van Groningen, yang menggantikan Hélène Hendriks yang tidak hadir, kemudian bertanya kepada Steijn apakah ia pernah benar-benar menjatuhkan denda tersebut. “Tidak, belum pernah. Mereka memang anak-anak muda, tetapi dengan cara itu kami bisa membuat mereka sadar bahwa mereka tidak boleh menggunakan kata itu,” pungkasnya.



