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"Mau main untuk Maroko?" - Bek Getafe memprovokasi Yamal dengan ucapan mengejutkan

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
LaLiga
L. Yamal
Spanyol

Bagaimana reaksi Yamal?

Laga Barcelona kontra Getafe yang berlangsung Sabtu lalu dalam lanjutan kompetisi LaLiga menyajikan insiden kontroversial antara Lamine Yamal dan Abdelkabir Abqar, bek tim asal Madrid tersebut, setelah kedua pemain saling melontarkan ucapan tajam di tengah jalannya pertandingan.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap, mengutip rekaman yang disiarkan program "El Día Después" melalui platform "Movistar+", bahwa insiden itu dimulai setelah para pemain Barcelona memprotes keputusan pengadil Jesús Gil Manzano dalam salah satu momen di dalam kotak penalti Getafe.

Rangkaian peristiwa bermula usai benturan antara penyerang Barcelona dan kiper David Soria, yang membuat hakim pertandingan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap pemain klub Catalunya itu. Keputusan tersebut memicu protes para pemain Barcelona, yang menilai justru kiper Getafe-lah yang melakukan kesalahan.

Lamine Yamal termasuk di antara pemain yang memprotes keputusan itu. Saat melakukan protes, Abqar mendekatinya dan mulai memprovokasinya dengan menyinggung asal-usul Maroko miliknya, sembari berkata: "Lamine, Lamine, kamu mau bermain untuk Maroko. Lamine, kamu memang menginginkannya," merujuk pada pilihan bintang Barcelona untuk membela timnas Spanyol di level internasional alih-alih timnas Maroko.

Yamal berusaha menyingkirkan bek Getafe itu dengan tangannya agar bisa melanjutkan pembicaraannya dengan sang pengadil, namun Abqar terus mengikutinya dan mengulang komentar-komentarnya, sebelum pemain Barcelona itu menjauh tanpa terlibat perdebatan lebih lanjut. Sementara itu, tidak terlihat adanya reaksi dari hakim pertandingan terhadap insiden tersebut menurut rekaman yang beredar.

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Rekaman itu kembali menyoroti asal-usul Maroko yang dimiliki Yamal, yang memilih membela Spanyol di level internasional, sekaligus mengungkap sisi ketegangan yang menyertai duel tersebut, di luar peristiwa-peristiwa teknis yang terjadi sepanjang pertandingan.

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