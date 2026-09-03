“Mau atau tidak”: Pelatih baru langsung memberi pesan pertama kepada Nick Woltemade

Kepada Sky Sport, Spalletti menjelaskan bahwa pada prinsipnya ia sangat terkesan dengan kualitas Woltemade. Pemain 24 tahun itu menggabungkan "dua dunia" dalam hal posisi penyerang lewat gaya bermainnya yang unik. "Dia sangat memahami cara menyatu dengan tim, memiliki teknik yang ringan, paham sepak bola, bisa mengalirkan bola dengan baik di sepertiga akhir lapangan dan kemudian memanfaatkan ruang," kata Spalletti.

Di saat yang sama, pelatih Si Nyonya Tua itu meminta Woltemade untuk kembali lebih berpegang pada prinsip-prinsip dasar sebagai penyerang, yang pada masa lalu membuatnya begitu berbahaya bersama VfB Stuttgart: "Permainan udara dan penyelesaian akhir adalah hal-hal yang, suka atau tidak, harus dia kuasai di luar kepala."

Secara keseluruhan, Spalletti mengaku punya firasat bagus terhadap penyerang Jerman itu. Woltemade "terus-menerus" tersenyum sejak kepindahannya ke Juventus dan memberi kesan bahwa ia "senang berada di sini".

Woltemade meninggalkan klub masa kecilnya Newcastle United pada hari terakhir bursa transfer setelah hanya satu tahun dan bergabung dengan klub asal Turin itu dengan status pinjaman. Di raksasa Italia itu, pemain 24 tahun tersebut kini berharap bisa mengatasi krisis performa yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan kembali ke performa terbaiknya.

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Klub mana lagi yang juga mengincar Nick Woltemade?

Pemain tim nasional Jerman itu bergabung dengan The Magpies pada musim panas 2025, dengan VfB Stuttgart menerima biaya transfer lebih dari 75 juta euro sebagai gantinya, klub yang sebelumnya dibela Woltemade untuk memburu gol. Di Newcastle, ia awalnya tampil luar biasa dengan empat gol dalam lima laga liga pertamanya, sebelum kemudian mengalami penurunan performa dan selama berbulan-bulan tidak mencetak gol sama sekali.

Pemain 24 tahun itu kemudian kehilangan tempat utamanya baik di Newcastle maupun di tim DFB. Di Piala Dunia, ia hanya bermain singkat pada babak 32 besar melawan Paraguay sesaat sebelum dimulainya perpanjangan waktu, lalu dalam adu penalti setelahnya Woltemade juga gagal, sama seperti Kai Havertz sebelum dirinya dan Jonathan Tah setelahnya. Jerman pun kembali mengalami bencana besar di Piala Dunia dan tersingkir.

Belakangan juga muncul rumor soal kemungkinan kembali ke Bundesliga, baik RB Leipzig maupun Borussia Dortmund dikaitkan dengan Woltemade. Di Newcastle, ia masih terikat kontrak hingga 2031.