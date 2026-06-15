Matthijs de Ligt tiba-tiba memberikan klarifikasi mengenai kekasih barunya: “Biasanya saya tidak pernah merasa perlu untuk menanggapi, tapi…”

Matthijs de Ligt telah menanggapi rumor mengenai kekasih barunya. Pemain yang telah 52 kali membela tim nasional Belanda ini baru-baru ini terlihat di Ibiza sedang berciuman dengan model Amber Yuusef.

De Ligt telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun dengan Annekee Molenaar, putri mantan pemain Ajax Keje Molenaar. Keduanya menikah menjelang Euro 2024, namun menurut rumor online, hubungan mereka mulai retak tahun lalu.

Perpisahan antara De Ligt dan Molenaar dikonfirmasi oleh foto-foto yang muncul minggu ini. Kanal gosip RealityFBI mempublikasikan foto-foto De Ligt dan Yuusef, yang tertangkap kamera sedang berciuman di sebuah klub pantai di Ibiza.

Beberapa hari setelah pemberitaan tersebut, RealityFBI hadir dengan pembaruan yang mengejutkan. Saluran tersebut menerima percakapan yang diteruskan oleh seorang pengikut, di mana Yuusef dilaporkan mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada De Ligt, melainkan pada uangnya.

Screenshot percakapan tersebut kemudian diserahkan oleh akun tersebut kepada De Ligt sendiri. Awalnya diperkirakan sang bek tidak akan menanggapi, namun mengejutkan semua orang, ia justru melakukannya.

“Biasanya saya tidak pernah merasa perlu untuk menanggapi, tetapi kali ini saya melakukannya,” kata De Ligt. “Di zaman sekarang ini, kita tahu bahwa segala sesuatu bisa dipalsukan dan tangkapan layar ini juga demikian.”

Namun, ia membenarkan bahwa keduanya sedang menjalin hubungan. “Amber dan saya sedang saling mengenal lebih baik dan kami ingin melakukannya secara pribadi,” kata De Ligt, yang harus melewatkan Piala Dunia musim panas ini karena cedera punggung yang berkepanjangan.