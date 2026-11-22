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Mauricio Pochettino mengawali kiprahnya sebagai manajer Manchester United dengan mimpi buruk. Belum genap sepuluh menit, timnya sudah tertinggal dari Liverpool setelah Leny Yoro diusir keluar lapangan karena kartu merah.

Namun, Matthijs de Ligt yang menjadi sasaran utama kritik. Pemain asal Belanda itu mendapat kepercayaan dari Pochettino, tetapi tampil sangat buruk. De Ligt tampak melakukan kesalahan besar dalam insiden yang berujung pada kartu merah Yoro.

Pemain yang telah 52 kali membela timnas Belanda itu mengira bisa membiarkan bola panjang melintas menuju kiper Senne Lammens, tetapi ia salah membaca situasi. Alexander Isak pun berhasil menjangkau bola dan tampak akan melaju sendirian ke arah gawang.

Namun, hal itu tidak terjadi karena Yoro menabrak penyerang Liverpool tersebut hingga terjatuh. Wasit Sam Barrott tidak punya pilihan selain memberi Yoro kartu merah. Yoro pun sangat frustrasi terhadap De Ligt.

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Di media Inggris, De Ligt juga menjadi sasaran kritik keras. "Seperti yang pernah dikatakan Ten Hag: kerjakan pekerjaan rumahmu. Keputusan Carrick menurunkan Ayden Heaven sebagai starter alih-alih Matthijs de Ligt lebih banyak berbicara soal De Ligt ketimbang Carrick," tulis Samuel Luckhurst dari Manchester Evening News.

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"Kartu merah untuk Leny Yoro karena ia dengan ceroboh menabrak Alexander Isak dari belakang saat penyerang Liverpool itu berada dalam posisi benar-benar bebas," kata Ben Jacobs dari talkSPORT. "Aksi Matthijs de Ligt yang sangat buruk dan ceroboh mengawali situasi ini."

Di Belanda, penampilan De Ligt juga mengundang keheranan. "Matthijs de Ligt bertahan seolah-olah bermain di Sunday League," tulis Joost Blaauwhof, jurnalis Voetbal International.

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Malam ini tampaknya akan sangat menyakitkan bagi Manchester United, yang sudah tertinggal 2-0 di Anfield dalam waktu kurang dari 15 menit. Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz mencetak gol-gol cepat tersebut. United pun harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain selama lebih dari 80 menit.

Manchester United tampaknya kembali tidak akan meraih poin. Tim itu saat ini berada di posisi ke-19 klasemen Premier League.