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Manajer Newcastle United Matthias Jaissle mengungkap upayanya yang gagal mencegah Bruno Guimaraes bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas. Gelandang Brasil itu menuntaskan transfer senilai £75 juta ke London utara pada Agustus, mengakhiri empat tahun yang produktif di St James' Park.

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Berpacu dengan waktu selama tiga hari di Spanyol

Ketika Jaissle menggantikan Eddie Howe pada 5 Agustus, pelatih asal Jerman itu langsung menghadapi krisis besar di kamp pramusim Newcastle di La Manga, Spanyol selatan.

Jaissle berbicara dengan kapten berusia 29 tahun itu di hotel untuk mempertahankannya di Tyneside, tetapi ia hanya memiliki waktu tiga hari sebelum Guimaraes terbang ke London pada 8 Agustus untuk bergabung dengan tim juara asuhan Mikel Arteta .

Jaissle mengakui ia tak bisa berbuat banyak

Dalam konferensi pers Kamis menjelang pertemuan kembali pada Sabtu, seperti dilaporkan Chronicle Live, Jaissle mengakui upayanya datang terlambat. "Saya hanya bertemu Bruno sebentar, tetapi keputusannya sudah dibuat. Saya berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya, tetapi ia sudah mengambil keputusan," katanya.

Mengenang pertemuan mereka di Spanyol, Jaissle menambahkan: "Kami mengandalkannya sebagai pemimpin musim lalu. Saya hanya berusaha menjelaskan peran yang akan ia miliki bersama kami."

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Meski sebelumnya sudah diberi tahu bahwa kesepakatan hampir tercapai, ia tetap merasa perlu berusaha: "Keputusannya sudah dibuat, ia memberi tahu saya. Saya sudah mendapat informasi sebelumnya, saya sudah diberi tahu. Bagaimanapun, tugas saya adalah berusaha sebaik mungkin dan setidaknya saya bisa bercermin dan mengatakan bahwa saya sudah mencoba."

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Kepergian para pemain pada musim panas mengubah Tyneside setelah masa sulit pasca-Piala Dunia

Kepergian Guimaraes menjadi sorotan utama dalam perombakan menyakitkan di Tyneside pada musim panas, bersamaan dengan bergabungnya Sandro Tonali ke Tottenham dan kepindahan Anthony Gordon ke Barcelona. Dan Burn sejak itu mengambil alih ban kapten yang dikenakan Guimaraes selama dua musim terakhirnya.

Berbicara kepada ESPN, gelandang itu mengungkap bahwa masa sulit setelah Piala Dunia memengaruhi pilihannya: "Saya rasa saya adalah salah satu pemain yang paling dicintai selama berada di sana, jadi itu keputusan yang sulit. Namun, jauh di lubuk hati, saya merasa membutuhkan tantangan baru. Setelah hampir lima tahun di Newcastle, saya rasa saya terdorong oleh tantangan dan menginginkan tantangan baru. Namun, sejujurnya, itu bukan keputusan yang mudah. Saat itu saya harus memikirkannya matang-matang. Itu juga sangat sulit, tepat setelah Piala Dunia, yang merupakan masa penuh gejolak. Jadi, situasinya sulit bagi saya dalam banyak hal. Namun, pada akhirnya, saya memilih untuk pindah. Saya bahagia di sini; saya juga sedang memulai perjalanan saya di sini."

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Newcastle menghadapi ujian melawan sang juara pada Sabtu malam

Guimaraes kembali ke St James' Park pada Sabtu malam bersama Arsenal, pemuncak klasemen yang memenangi sembilan dari 10 pertandingan liga mereka. Newcastle yang berada di posisi ke-12 menghadapi ujian berat, meski Jaissle percaya skuadnya akan tetap profesional: "Ini bukan pertandingan pertama ketika Anda menghadapi mantan rekan setim di kubu lawan. Mereka cukup profesional untuk fokus pada apa yang diperlukan. Setelahnya, mereka bisa berteman lagi," katanya.

Jaissle berharap dukungan penonton tuan rumah dapat menginspirasi kejutan: "Jika Anda menghadapi sang juara, itu sudah cukup menjadi motivasi. Kami bermain di kandang di depan para penggemar kami; mereka bisa menjadi pemain ke-12. Para penggemar bisa memberi kami begitu banyak kekuatan dan dukungan. Ini kesempatan besar, tantangan besar."