Matthias Jaissle ungkap pernyataan blak-blakan saat turun minum yang akhirnya mengakhiri rentetan kekalahan menyedihkan Newcastle

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Matthias Jaissle mengakui Newcastle United asuhannya harus mengatasi hambatan mental besar sebelum meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Crystal Palace. Newcastle United kesulitan mendominasi permainan pada fase awal yang berlangsung hati-hati di Selhurst Park, sebelum penyesuaian taktik mengubah jalannya pertandingan.

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Jaissle ungkap masalah permainan yang terlalu hati-hati

Manajer Newcastle United Matthias Jaissle mengungkap instruksi tegasnya saat jeda yang membantu timnya meraih kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada Minggu. Newcastle datang ke laga ini setelah serangkaian kekalahan yang mengecewakan. Tekanan terhadap pelatih asal Jerman itu mulai meningkat seiring upayanya mencari cara untuk menghidupkan lini serang yang tersendat. Gol William Osula dan Harvey Barnes akhirnya memastikan kemenangan di London Selatan dan mengangkat Newcastle ke peringkat ketujuh klasemen Liga Primer.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama klub asal Tyneside itu di Selhurst Park dalam enam tahun. Seusai pertandingan, Jaissle mengakui bahwa ia harus menantang para pemainnya saat jeda agar lebih berani. “Pada babak pertama, kami tidak buruk saat tidak menguasai bola, tetapi kami tidak punya pola pikir menyerang. Kami bermain terlalu hati-hati. Pada babak kedua, kami lebih banyak bergerak dan pantas menang,” kata mantan pelatih Red Bull Salzburg itu, seperti dikutip Chronicle Live.

Dedic kembali dengan gemilang

Meski para pencetak gol akan menjadi sorotan utama, penampilan Amar Dedic bisa dibilang menjadi catatan taktis terpenting bagi Jaissle. Pemain timnas Bosnia yang belakangan absen karena cedera itu kembali masuk susunan pemain inti sebagai bek kanan dan tampak seperti pemain yang tampil dominan pada pekan-pekan awal musim. Ia berperan besar dalam kedua gol, termasuk memberikan assist kepada Barnes untuk menggandakan keunggulan.

Jaissle segera memuji pengaruh bek yang rajin membantu serangan itu. Ia menilai absennya Dedic sangat terasa ketika hasil tim belakangan menurun. “Kami merindukannya. Setelah mengalami cedera, kondisinya semakin membaik. Kami telah melihat betapa besar pengaruhnya. Ia sangat membantu cara bermain kami,” ujar Jaissle.

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Serukan persatuan setelah kemenangan di Selhurst Park

Suasana di ruang ganti Newcastle dilaporkan sangat meriah setelah peluit akhir, dengan para pemain merayakan hasil yang mengakhiri pembicaraan tentang krisis. Jaissle menekankan pentingnya persatuan dalam skuad. Menurutnya, keberhasilan tim bergantung pada kemampuan mereka mempertahankan intensitas yang ditunjukkan selepas jeda di Selhurst Park.

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“Babak pertama adalah pertandingan yang sulit. Kami tidak mendapatkan hasil dari intensitas permainan kami. Pada babak kedua, permainan kami jauh lebih baik. Jika kami semua bersatu, perjalanan ini bisa berhasil,” tambah pelatih asal Jerman itu.

Bangun momentum menjelang periode akhir tahun

Newcastle kini sepenuhnya mengalihkan fokus ke dua pertandingan penting melawan Everton, masing-masing di Piala Carabao dan Liga Primer. Dua lawatan berat ke Merseyside ini akan menjadi ujian menyeluruh bagi kebangkitan Newcastle belakangan ini, sekaligus memberi Jaissle peluang besar untuk merangkai kemenangan sebelum jadwal padat musim dingin dan perayaan Natal dimulai.