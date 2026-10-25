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Manajer Newcastle United, Matthias Jaissle, mendapat dukungan besar dari pemilik klub di tengah masa awal yang sulit di St James' Park. Meski timnya mengalami sejumlah kemunduran di lapangan baru-baru ini, pelatih asal Jerman itu tetap menjadi sosok penting dalam visi jangka panjang yang ditetapkan Public Investment Fund.

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Kesatuan sikap di St James' Park

Jaissle mendapat jaminan bahwa ia akan menerima dukungan penuh yang dibutuhkan untuk melewati tahap awal yang sulit dalam masa kepelatihannya di Newcastle. Dengan kehadiran perwakilan PIF di Tyneside pekan ini, pelatih kepala itu merasakan adanya persatuan yang nyata di jajaran pimpinan klub. Kehadiran mereka bukan hal asing mengingat pendekatan langsung para pemilik klub, tetapi kali ini memberikan dorongan pada saat yang tepat setelah kekalahan tipis 1-0 dari Aston Villa.

Pelatih asal Jerman itu mengadakan pembicaraan produktif dengan sejumlah tokoh penting klub untuk meninjau perkembangan tim saat ini. Meski sempat ada gesekan pada tahap awal dan hasil yang belum konsisten, direktur olahraga Ross Wilson dan CEO David Hopkinson tetap mendukung penuh sosok yang mereka tunjuk. Jajaran pimpinan memahami bahwa peralihan menuju identitas taktik baru membutuhkan waktu. Di balik layar, kesabaran pun menjadi pesan utama saat klub membidik kembali posisi di papan atas Premier League yang mengantarkan tim ke kompetisi elite Eropa.

Ekspektasi internal telah dikelola sejak awal, dengan jajaran direksi mengakui bahwa masa penyesuaian tak terelakkan. Ada keyakinan bersama bahwa performa akan membaik setelah para pemain senior dalam skuad kembali bugar sepenuhnya dan para pemain benar-benar terbiasa dengan tuntutan khusus Jaissle. Fokus tetap tertuju pada proyek jangka panjang, bukan pada perubahan performa sesaat, saat tim bersiap menghadapi Crystal Palace.

Membangun fondasi taktik

Berbicara kepada media menjelang lawatan ke London, Jaissle terus terang mengenai pekerjaan yang masih harus dilakukan di lapangan latihan. Mantan pelatih Red Bull Salzburg itu menekankan bahwa meski tim memiliki potensi besar yang belum tergali, masih banyak kemajuan yang perlu dicapai. Ia mengakui masih ada kesenjangan yang cukup besar untuk ditutup, alih-alih mengukur kemajuan tim dengan persentase tertentu. "Kami jelas masih memiliki banyak potensi. Saya tidak ingin menyebut persentase sekarang, tetapi masih ada kesenjangan yang cukup besar untuk ditutup," kata Jaissle, seperti dikutip oleh Chronicle Live.

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"Ini masih bagian dari proses, dan beberapa hari lalu saya menyampaikan kepada sejumlah pengambil keputusan di klub bahwa terkadang kami masih merasa seperti berada dalam masa pramusim ketika berlatih bersama tim. Sekarang, akhirnya hampir semua pemain berada di lapangan, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Jadi, kami masih menerapkan dasar-dasar cara bermain kami. Ini membutuhkan waktu, ini sebuah proses. Menurut saya, hal baiknya adalah semua orang di klub bersikap realistis dan memahami itu.

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Keterbukaan dan gaya kepemimpinan

Jaissle tampak tenang saat menjalani sesi media terbarunya, yang turut dihadiri kepala investasi langsung internasional PIF, Jacobo Solis. Kehadiran pejabat setinggi itu dipandang sebagai tanda dukungan yang jelas. Sang pelatih menekankan bahwa hubungan antara staf pelatih dan jajaran eksekutif dibangun di atas komunikasi terbuka serta visi bersama untuk masa depan Newcastle United.

"Itulah hal baiknya, mereka sejalan dengan kami di tim pelatih. Seperti yang pernah saya katakan, kami semua berada dalam situasi yang sama, kami terbuka, itulah gaya kepemimpinan saya. Bukan hanya berbicara, menurut saya kepemimpinan juga berarti mendengarkan. Ketika keluar dari ruangan, melangkah bersama sebagai tim, atau masuk ke lapangan, kami harus berkomitmen dan sejalan, bergerak ke arah yang sama. Dan memang begitulah keadaannya, jadi itu sesuatu yang saya banggakan," tambah Jaissle.

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Fokus pada kesuksesan di masa depan

Sang pelatih berharap etos kerja yang ditunjukkan para pemainnya di balik layar pada akhirnya menghasilkan poin. Ia tetap yakin bahwa budaya yang kini terbangun di tempat latihan akan menjadi landasan yang dibutuhkan klub untuk naik di klasemen. Dengan menjaga kesatuan sikap, Newcastle berharap dapat menghindari kegaduhan dari luar yang kerap menyertai masa transisi di kasta tertinggi.

"Melihat itu, melihat komitmen itu, melihat etos kerja keras selama sesi latihan dan sepanjang pekan, semua itu adalah unsur yang mudah-mudahan membawa kesuksesan," pria itu