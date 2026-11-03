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Pelatih kepala Newcastle United, Matthias Jaissle, mengecam skuadnya yang tampil di bawah harapan. Ia menyiratkan bahwa para pemainnya meninggalkan rencana taktiknya saat kalah 1-0 dari Everton dalam pertandingan yang mematahkan semangat. Suasana di St James' Park memanas ketika Newcastle kesulitan menciptakan peluang, hingga terdengar sorakan cemooh dari tribun.

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Instruksi taktis diabaikan di St James' Park

Situasi di Newcastle semakin memanas setelah Jaissle menyiratkan bahwa para pemainnya bertindak di luar instruksi saat menelan kekalahan mengecewakan di kandang dari Everton. Meski telah menjalani persiapan intensif selama sepekan di tempat latihan, Newcastle tampil lesu. Manajernya pun mempertanyakan mengapa instruksi taktisnya diabaikan begitu wasit meniup peluit tanda laga dimulai.

Jaissle mengaku heran melihat timnya lebih banyak mengandalkan umpan-umpan panjang tanpa arah ketimbang permainan terstruktur dan vertikal yang telah ia upayakan. "Umpan panjang bukan bagian dari rencana. Itu sesuatu yang perlu kami benahi. Kami kurang percaya diri. Untuk keluar dari situasi ini, kami harus tetap bersatu. Kami perlu belajar dengan cepat dan bergerak ke arah yang benar. Langkah berikutnya sekarang adalah menganalisisnya secara mendalam dan mencari tahu mengapa kami tidak bisa memulai pertandingan sesuai rencana awal," jelas pelatih asal Jerman itu, seperti dikutip Chronicle Live.

Osula terisolasi akibat minimnya suplai bola

Salah satu pemain yang paling terdampak oleh permainan Newcastle yang tidak padu adalah penyerang muda William Osula. Ia benar-benar terisolasi karena lini tengah gagal membangun serangan melalui lini-lini permainan. Sebagai gantinya, bola-bola panjang spekulatif yang mereka lepaskan dengan mudah diantisipasi pertahanan Everton. Jaissle mengakui suplai bola kepada ujung tombaknya jauh dari standar yang diharapkan pada level kompetisi ini.

"Kami tidak bisa menempatkannya dalam situasi yang menguntungkan. Kami perlu melewati lini pertama dengan keseimbangan yang jelas dalam cara kami ingin bermain. Hanya memainkan umpan-umpan panjang jelas bukan cara bermain yang dia (Osula) sukai. Itu juga bukan rencananya. Hal itu perlu ditegaskan," kata Jaissle.

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Suporter meluapkan amarah saat keterpurukan berlanjut

Kekalahan ini menjadi kekalahan kandang kedua berturut-turut bagi Newcastle, tren yang memicu kekhawatiran besar di Tyneside. Rasa frustrasi bahkan terasa ketika para pemain mengelilingi lapangan untuk mengapresiasi suporter selepas laga, dan mendapat sambutan penuh amarah dari penonton yang masih bertahan. Jaissle mengaku sepenuhnya menyadari suasana tidak kondusif yang berkembang di stadion karena timnya gagal menerjemahkan penampilan saat latihan menjadi hasil pada hari pertandingan.

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"Saya menyadari kemarahan itu. Ada rasa frustrasi dan kekecewaan besar karena kami tidak bisa menerapkan apa yang kami perlihatkan sepanjang pekan. Tim berlatih pada level tinggi, tetapi sejak wasit memulai pertandingan, hampir tidak ada yang terlihat. Sulit untuk dipahami. Tentu saja para suporter frustrasi, sama seperti kami. Sayangnya, kami tidak bisa menunjukkan performa yang diharapkan. Sepanjang 90 menit, itu bukan permainan kami dan bukan gaya bermain kami. Kami sangat frustrasi dan kecewa karenanya. Jika Anda tidak bisa tampil ketika itu penting, Anda tidak pantas menang. Kami kurang berani saat menguasai bola dan terlalu banyak memainkan umpan panjang," ungkap sang manajer.

Kekhawatiran atas rapuhnya mental tim

Newcastle yang mendadak kehilangan identitas dan kepercayaan diri menjadi kekhawatiran besar bagi pelatih yang semula menjanjikan gaya bermain proaktif dan vertikal. Di tengah penampilan yang terus lesu dan kepercayaan diri yang berada di titik terendah, Jaissle menghadapi tugas berat untuk memulihkan hubungan di ruang ganti yang terpecah. Para pemain tampak benar-benar kehilangan arah di bawah sorotan tajam para pendukung Newcastle.

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"Kami harus meyakinkan mereka bahwa mereka mampu melakukannya, bahwa mereka punya potensi untuk bermain dengan cara itu. Kami seharusnya menciptakan lebih banyak peluang. Penampilan kami tidak cukup baik. Kebobolan gol seperti itu juga tidak bisa diterima. Ini hampir seperti spiral negatif. Saya tidak senang dengan keputusan wasit. Bagi saya, itu jelas pelanggaran terhadap Fabian Schar. Ini periode yang sulit. Kami juga tahu bahwa kami hanya bisa melewatinya sebagai satu kesatuan," pungkas Jaissle.