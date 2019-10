Gelandang belia , Matthew Longstaff [19 tahun], merayakan debut impian di Liga Primer Inggris setelah mencetak gol kemenangan timnya atas .

Pada pekan kedelapan EPL yang berlangsung di St James Park, Minggu (6/10), Newcastle sukses mengalahkan Man United dengan skor 1-0.

Sebiji gol sang tuan rumah dicetak oleh Longstaff pada menit ke-72 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti.

2 – Matty Longstaff (19y 199d) has become the second youngest player to score a @premierleague winning goal against Manchester United, older than only Jermain Defoe (19y 62d) who did so for West Ham back in December 2001. Dreamland. #NEWMNU pic.twitter.com/yOdCfdkmVM