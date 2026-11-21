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Legenda Bayern Munich, Lothar Matthäus, mengaku terkejut dengan rentetan pernyataan para petinggi klub terkait Jamal Musiala.

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Mantan bintang Jerman itu mengkritik perselisihan soal masa depan dan kontrak sang pemain yang kini menjadi konsumsi publik. Ia meminta kedua pihak duduk bersama dan mencari solusi tanpa melibatkan media.

"Sepanjang pekan ini saya merasa sedikit terkejut. Dimulai oleh Uli Hoeness, lalu Jan-Christian Dreesen, dan kemarin Karl-Heinz Rummenigge memilih menggunakan kata-kata yang paling keras," ujar Matthäus pada Sabtu (hari ini), dalam pernyataan yang dikutip "Sky Sport Jerman".

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"Saya sangat menghormati Karl-Heinz. Saya sudah mengenalnya lebih dari 30 tahun, dan dia orang yang luar biasa. Namun, jelas dia memilih pernyataan tersebut dengan sangat hati-hati," tambahnya.

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Legenda sepak bola Jerman itu melanjutkan: "Selama dua tahun terakhir kami memuji Bayern Munich dan mengatakan bahwa klub ini adalah keluarga besar dengan semangat persatuan dan kekompakan yang kuat. Hal itu memang terlihat dan menjadi salah satu alasan di balik raihan hasil-hasil tersebut."

"Mengapa kedua pihak tidak duduk bersama secara empat mata saja dan menuntaskan masalah ini, alih-alih membahasnya di depan publik? Yang saya maksud adalah kubu Jamal Musiala dan Bayern Munich," imbuhnya.

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"Kami belum mendengar apa pun dari kubu Musiala. Perwakilannya belum melakukan pembicaraan apa pun dengan Bayern Munich hingga saat ini, dan klub juga belum menghubungi kubu sang pemain," lanjutnya.

Ia menegaskan pentingnya komunikasi antara kedua pihak dimulai secepatnya. "Saya rasa sangat penting hal itu terjadi sekarang, sebelum masalah ini terus berlanjut dalam beberapa hari dan pekan ke depan," katanya.

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Matthäus menilai Musiala adalah pihak yang paling dirugikan oleh polemik ini. "Orang yang paling menderita dari semua ini adalah Jamal Musiala! Dialah pemain yang berada di bawah tekanan dan diharapkan tampil sesuai level yang dibutuhkan, terutama di tengah banyaknya cedera yang dialami tim," ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan langsung kepada manajemen Bayern dan kubu sang pemain: "Bicaralah satu sama lain dan temukan solusinya!"

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Uli Hoeness, presiden kehormatan klub, memulai rangkaian pernyataan tersebut saat mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan Musiala untuk kembali ke performa terbaiknya. Hal itu terkait gangguan neurologis yang dialami sang pemain, yang menyebabkan serangan absans singkat dan dapat dikendalikan hingga batas tertentu dengan obat-obatan, sebagaimana diungkapkan Musiala sebelumnya.

Hoeness juga mempersoalkan keseimbangan antara performa yang diharapkan dari sang pemain dan gajinya yang tinggi. Setelah itu, CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, menegaskan bahwa klub akan menunggu evaluasi perkembangan kondisinya, dan mungkin nantinya akan duduk bersama keluarga serta manajemennya untuk membahas masalah ini jika diperlukan.

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Karl-Heinz Rummenigge, mantan CEO sekaligus anggota dewan pengawas klub, juga ikut angkat bicara. Ia menilai kembalinya Musiala ke performa sebelumnya tidak terjamin, dan gajinya bisa menjadi bahan pembahasan jika ia tidak mampu memulihkan kemampuan terbaiknya.