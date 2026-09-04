Mats Wieffer untuk sementara tidak bisa dimainkan oleh Brighton & Hove Albion, demikian diumumkan pelatihnya Fabian Hürzeler pada konferensi pers, Jumat. Gelandang asal Belanda itu mengalami cedera dengan ‘cara yang aneh’, demikian kesimpulan media Inggris dari pernyataan sang manajer.

Saat duel melawan Chelsea (kalah 4-3) pada Minggu lalu, petaka menimpa Wieffer. Pemain yang telah 15 kali memperkuat timnas Belanda itu harus mengakhiri pertandingan setelah 80 menit dan digantikan oleh Costinha. Hürzeler kini memberikan penjelasan.

“Mats terkena bola di wajahnya dan karena itu untuk sesaat dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Itu sedikit terlihat seperti pukulan dalam tinju,” ujar manajer asal Jerman itu. “Kakinya berada dalam posisi yang aneh. Dari situlah dia mengalami cedera ini.”

“Untungnya tidak parah. Dia memegang kepalanya, bangkit, lalu merasakan lututnya. Begitulah para pemain menjelaskannya kepada saya. Itu benar-benar hanya cedera yang aneh dan tidak beruntung. Salah satu kejadian paling aneh yang pernah saya lihat.”

Wieffer pun dipastikan menepi untuk beberapa waktu ke depan. “Kami pikir kami pasti akan kehilangan Mats setidaknya sampai periode jeda internasional berikutnya. Ini benar-benar sangat tidak beruntung,” kata Hürzeler.

Itu berarti Wieffer dipastikan absen pada pertandingan-pertandingan pertama timnas Belanda di bawah Xavi. Sebuah kehilangan, mengingat dia masih masuk skuad Piala Dunia pada musim panas lalu dan diduga ingin langsung menunjukkan diri kepada pelatih baru tersebut.

Wieffer juga akan melewatkan pertandingan Brighton melawan Leeds United, Coventry City, Manchester United, dan Arsenal. Kemungkinan dia akan kembali masuk skuad pertandingan setelah jeda internasional, pada 10 Oktober melawan Sunderland.