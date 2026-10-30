Lothar Matthaus melancarkan serangan tajam kepada pemain Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, karena perilakunya di dalam maupun di luar lapangan, seraya menuntut presiden klub Florentino Perez untuk turun tangan guna mengambil sikap tegas terhadap sang pemain, setelah ia mengamati peningkatan penampilan tim Madrid pada laga-laga yang tidak diikuti sang winger Brasil di bawah arahan pelatih Jose Mourinho.

Surat kabar Jerman "Bild" mengutip pernyataan Matthaus, legenda Bayern Munich dan timnas Jerman yang kini bekerja sebagai analis di jaringan "Sky Sports", yang menyatakan keheranannya atas cara Real Madrid menangani masa depan Vinicius, seraya menegaskan bahwa tim tampil lebih baik tanpa kehadirannya, setelah meraih kemenangan-kemenangan penting, di antaranya kemenangan atas Barcelona dalam El Clasico, serta kemenangan atas Roma dengan skor 4-3.

Matthaus berkata: "Saya penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Real Madrid terhadap Vinicius Junior, karena tim bekerja lebih baik tanpa kehadirannya, dan ini kini menjadi tugas Mourinho. Mereka tampil bagus tanpa Vinicius, yang ditarik keluar pada laga melawan Roma, yang juga dimenangkan tim dengan skor 4-3."

Kritik bintang Jerman tersebut tidak terbatas pada level teknis sang pemain, tetapi juga meluas hingga ke perilaku dan kepribadiannya, karena ia menilai bahwa tingkah lakunya menimbulkan masalah dan tidak membantu tim, seraya menyebut bahwa citra publiknya berbeda dari citra yang seharusnya ditunjukkan seorang pemain dengan status bintang seperti dirinya.

Matthaus menambahkan: "Dia seorang pembuat masalah, dan ini sama sekali tidak menguntungkan tim. Saya senang dia tidak masuk dalam sepuluh besar peringkat Ballon d'Or; sebab yang membuat Harry Kane istimewa adalah dia selalu tampil bak seorang pria terhormat, yang bersikap penuh pengertian dan memberikan waktu untuk segala hal, sedangkan Vinicius tidak demikian."

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Legenda sepak bola Jerman itu melanjutkan serangannya terhadap sang winger Brasil, dengan menilai bahwa Real Madrid menderita akibat tingkah lakunya, berbeda dengan klub-klub lain seperti Bayern Munich dan Barcelona, yang tidak menghadapi masalah serupa, menurut ucapannya.

Ia menjelaskan: "Untungnya, kami tidak memiliki masalah seperti ini di Bayern Munich, begitu pula Barcelona, tetapi Real Madrid menderita akibat masalah yang bernama Vinicius Junior. Ketika dia tidak ada, tim bekerja lebih baik, menjadi lebih disiplin, dan seluruh pemain bermain demi satu sama lain, sedangkan dengan kehadirannya, segala sesuatu menjadi tentang ego dan kesombongan, dan ini merugikan tim dan klub juga."

Matthaus menyampaikan pesan langsung kepada Florentino Perez, seraya menuntutnya untuk turun tangan guna menentukan sikap klub terhadap sang pemain, baik dengan menegurnya maupun mendukung keputusan Mourinho untuk membiarkannya duduk di bangku cadangan, bahkan seandainya ia kembali bermain setelah masa hukumannya berakhir.

Terkait hal ini ia berkata: "Saya berharap, demi kepentingan Real Madrid, bahwa presiden akan menyatakan dengan jelas sikapnya terhadap Vinicius Junior pada suatu saat nanti, baik dengan menegurnya atau membiarkannya di bangku cadangan dengan keputusan dari Mourinho. Bahkan jika masa hukumannya berakhir, dia bisa tetap berada di bangku cadangan, karena menurut saya dia merugikan tim dan klub secara jelas."

Vinicius tengah menjalani masa sulit bersama Real Madrid, setelah ia dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4 laga akibat kartu merah dalam pertandingan melawan Villarreal, menyusul insiden menjambak rambut Saliba, sehingga ia absen dari laga melawan Sevilla dan Barcelona, serta pertandingan melawan Racing yang dijadwalkan pekan ini.

Pemain Brasil itu diperkirakan akan kembali masuk dalam perhitungan Real Madrid pada laga melawan AEK Athens tanggal 4 November, dalam ajang Liga Champions Eropa, setelah absen dari sejumlah pertandingan yang menyaksikan tim tampil secara istimewa.

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