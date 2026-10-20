Kontroversi seputar laga Real Madrid kontra Sevilla terus berlanjut, setelah munculnya rekaman baru yang memperlihatkan Ure, pemain klub Andalusia tersebut, dilanggar oleh Ibrahima Konate, bek Los Blancos, di awal serangan yang berujung pada gol ketiga Los Merengues yang dicetak Kylian Mbappe.

Menurut surat kabar Spanyol "As", gema kontroversi wasit yang mewarnai duel Real Madrid dan Sevilla belum juga mereda, kendati hampir 48 jam telah berlalu sejak pertandingan berakhir. Dan sementara klub ibu kota itu mulai berfokus pada laga melawan Leipzig, yang dijadwalkan hari ini, Rabu, di Liga Champions Eropa, muncul rekaman baru dari sejumlah insiden yang paling kontroversial dalam pertandingan Minggu lalu.

Salah satu insiden paling menonjol yang diprotes Sevilla seusai pertandingan adalah kemungkinan Konate melakukan pelanggaran terhadap Ure di awal serangan yang berakhir dengan gol ketiga Mbappe untuk Real Madrid, sehingga skor menjadi 3-0.

Selama siaran langsung pertandingan, insiden tersebut ditayangkan dari sudut pengambilan gambar atas, yang tidak memungkinkan kontak antar kedua pemain terlihat dengan jelas.

Namun, kamera baru milik jaringan "Movistar Plus" memperlihatkan detail kejadian secara lebih jelas, di mana Konate tampak menghentikan laju penyerang Sevilla dengan cara menariknya, sehingga menyebabkan pemain itu terjatuh ke tanah.

Meski demikian, wasit pertandingan menilai kontak tersebut tidak layak dihitung sebagai pelanggaran, dan teknologi VAR juga tidak turun tangan untuk mengoreksi keputusan yang diambil di dalam lapangan.

Dalam cuplikan video yang ditayangkan jaringan "Movistar Plus", mantan wasit Spanyol Mateu Lahoz tampak menganalisis insiden itu, dengan mengatakan: "Melalui sudut pengambilan gambar kami, jelas terlihat bahwa ia menghentikan laju pemain tersebut, dan sebuah pelanggaran yang jelas bisa saja diberikan di sini. Insiden ini sama sekali tidak layak mendapat kartu merah, tetapi pada akhirnya ini adalah momen yang berujung pada terciptanya sebuah gol, dan karena itu seharusnya bisa ditinjau ulang."



