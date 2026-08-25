Pukulan telak diterima Aston Villa bahkan sebelum musim dimulai, dan kini mengancam seluruh proyek tim. Saat semua orang menanti kick-off The Villans di Premier League, kabar datang dari Riyadh dan membalikkan semua perhitungan, sekaligus menempatkan manajemen klub Inggris itu dalam kondisi darurat yang sesungguhnya.

Aston Villa mengambil langkah mendesak dalam beberapa jam terakhir demi mencari pengganti penyerang utamanya, Ollie Watkins, yang kini berada di ambang kepindahan ke Al Hilal Saudi. Beberapa hari terakhir menyaksikan upaya intensif dari "penguasa Asia" itu untuk merampungkan transfer tersebut, di tengah sambutan penuh dari sang pemain berusia 30 tahun terhadap gagasan pindah ke Liga Roshn musim panas ini.

Absennya Watkins dalam kekalahan berat dan memalukan Aston Villa dengan skor telak 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka musim 2026-2027 menjadi sinyal jelas bahwa kepergiannya hanya soal waktu.

Menghadapi kenyataan ini, surat kabar "The Athletic" mengungkap bahwa manajemen Aston Villa telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut penyerang asal Prancis, Jean-Philippe Mateta, pemain Crystal Palace yang terikat kontrak hingga musim panas 2027. Namun, surat kabar itu menegaskan bahwa tawaran tersebut langsung ditolak oleh manajemen Crystal Palace, yang menilai kompensasi finansialnya jauh lebih rendah dari yang mereka minta untuk melepas penyerang andalannya.

Dalam perkembangan lain, jaringan "Sky Sports" melaporkan bahwa pelatih asal Spanyol, Unai Emery, turun tangan secara pribadi dan meminta manajemen klub untuk beralih ke target lain yang lebih realistis, yaitu penyerang Chelsea asal Senegal, Nicolas Jackson.

Transfer ini tampak sangat mungkin terjadi, mengingat Jackson sudah keluar dari rencana manajemen Chelsea dan pelatih baru Xabi Alonso, serta dirinya tengah mencari peluang baru untuk membangkitkan kembali kariernya.

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Kekacauan ini muncul pada momen yang sangat krusial, di mana Aston Villa bersiap menghadapi laga panas di kandangnya pada hari Senin mendatang melawan Arsenal, juara Liga Inggris, dalam ujian yang mungkin mengungkap seberapa besar kekosongan yang akan ditinggalkan Watkins jika kepindahannya ke Al Hilal terwujud.