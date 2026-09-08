Legenda Inter Milan asal Italia, Marco Materazzi, memuji Jose Mourinho, ketika ia membahas kembalinya pelatih asal Portugal itu ke Real Madrid, serta menarik kesamaan menarik antara tim Inter Milan saat ini di bawah asuhan Cristian Chivu dengan tim yang meraih treble bersejarah pada tahun 2010 bersama Special One.

Bek Italia yang telah pensiun itu menegaskan bahwa pelatih asal Rumania tersebut mengingatkannya pada Mourinho di era itu karena ia menghadirkan perasaan percaya diri yang sama di momen-momen krusial.

Materazzi berkata dalam wawancara dengan surat kabar "La Gazzetta dello Sport" saat menganalisis kepribadian kedua pelatih tersebut: "Tidak perlu panik, kamu hanya perlu melakukan perubahan yang tepat".

Peraih Piala Dunia bersama Italia pada 2006 itu tidak terkejut dengan kembalinya Mourinho ke Bernabeu. Justru sebaliknya, ia meyakini bahwa hubungan antara pelatih asal Portugal itu dengan Florentino Perez menjadi kunci kembalinya ia untuk menakhodai Real Madrid.

Ia menjelaskan sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Saya tahu hubungan yang menjalin dirinya dengan Florentino, serta kepercayaan besar yang ia berikan kepada Jose. Ia telah mengembalikannya untuk menakhodai Real Madrid".

Menurut Materazzi, pelatih asal Portugal itu akan terus menjalankan peran yang menjadi keahliannya: "Memikul seluruh tanggung jawab dan menjadi satu-satunya pemimpin tim".

Selama wawancara, sang mantan bek tengah menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian tentang kepemimpinan Mourinho, saat ia berkata: "Hal terbaik dari Jose adalah bahwa setiap orang yang bermain di bawah kepemimpinannya merasa seolah menjadi bagian dari timnya, dan mengerahkan segala kemampuannya untuknya di atas lapangan".

Materazzi menilai bahwa kemampuan menjalin komunikasi dengan para pemain ini sangatlah unik, dan ia meyakini hal itu menjelaskan sebagian besar kesuksesan pelatih asal Portugal tersebut.

Materazzi menambahkan, merangkum semuanya: "Di atas lapangan, kamu siap mengorbankan nyawamu untuknya", sembari juga mengenang hubungan erat yang mempertemukan mereka berdua sejak masa-masa kejayaan di Inter Milan.

Materazzi juga menyinggung soal potensi ketegangan di ruang ganti Real Madrid, dengan menegaskan bahwa Mourinho adalah ahli dalam mengelola situasi sensitif.

Ketika ditanya tentang rumor adanya hubungan yang tegang antara Tchouameni dan Valverde, ia menjawab dengan penuh keyakinan: "Jose mampu mendekatkan keduanya, dan mereka akan menjadi sahabat karib".

Menjelang pertemuan yang dinanti antara Real Madrid dan Inter Milan, Materazzi meyakini bahwa laga akan ditentukan di lini tengah, tetapi ia dengan jelas menunjuk dua faktor mendasar yang menjadi ancaman bagi setiap lawan raksasa Spanyol tersebut.

Ia berkata: "Saya katakan terus terang karena inilah kenyataannya: Mbappe, dan Stadion Santiago Bernabeu".

Peringatan ini datang dari pengalaman seseorang yang mengenal Mourinho dengan baik, dan menyadari bahwa ketika pelatih asal Portugal itu merasa mendapat dukungan, dan memiliki tim yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia cenderung mengubah tantangan apa pun menjadi pertempuran yang dimenangkan.

Materazzi menyuguhkan salah satu momen paling mengharukan dalam wawancara itu ketika ia mengenang kepergian Mourinho dari Inter Milan setelah meraih treble pada tahun 2010.

Sang mantan bek mengenang pelukan yang mempertemukan mereka berdua di Stadion Santiago Bernabeu setelah kemenangan mereka di final Liga Champions Eropa atas Bayern Munich, dan mengakui bahwa itu masih menjadi kenangan yang sangat istimewa baginya.

Terkait percakapan itu dengan Mourinho, ia mengungkapkan: "Apa yang kami katakan satu sama lain, kecuali ucapan 'sialan kau, kau akan meninggalkan kami bersama Benitez', akan tetap menjadi rahasia di antara kami selamanya".

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