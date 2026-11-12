Materazzi: "Tandukan Zidane? Kematian Jesùs de Miguel membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana jika itu terjadi pada saya?"

Berikut bagian-bagian paling menarik dari wawancara tersebut.

Zinedine Zidane, beberapa hari lalu: "Saya tidak bangga telah menanduk Materazzi, tetapi saya tidak menyesal".

Jika posisinya terbalik, apakah Anda akan mengatakan hal yang sama sekarang?

"Sekarang saya akan mengatakan apa yang seharusnya saya katakan malam itu, 20 tahun lalu, atau keesokan harinya: 'Saya salah, tetapi saya diprovokasi. Silakan nilai sendiri apa yang terjadi, saya minta maaf.' Dia akan dipandang sebagai sosok yang terhormat, sedangkan Materazzi sebagai 'si bodoh seperti biasa' yang memancing emosinya dengan caranya sendiri. Dia akan keluar dari situasi itu dengan citra yang lebih baik, tetapi setiap orang punya pandangannya masing-masing. Yang pasti, persoalannya akan selesai saat itu juga".

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Namun, hal itu masih dibicarakan.

"Padahal itu bisa dihindari, karena saya bukan orang pertama ataupun terakhir yang menahan lawan agar tidak mencetak gol. Malah, jika sebagai pelatih saya punya bek yang dengan cerdik mencegah lawannya melompat, saya akan menjabat tangannya".

Sepertinya Zidane masih memikul beban itu.

"Entahlah, saya rasa tidak. Hal ini dibicarakan lagi karena Italia melawan Prancis, tetapi melihat karier kepelatihannya, saya pikir dia sudah meninggalkannya di belakang".

Namun, ketika adegan itu dilihat kembali, Zidane tampak lebih terganggu daripada Materazzi, bukan?

"Tidak juga. Kematian Jesùs de Miguel membuat saya bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak terjadi apa-apa. Dalam kasus kiper itu, ada pembicaraan tentang pembunuhan karena kelalaian akibat sebuah tindakan dalam permainan. Bagaimana jika itu terjadi pada saya?".

Selama 20 tahun, kalian berdua tidak pernah meluruskan persoalan ini. Itu menarik perhatian.

"Kesempatannya pernah ada, seperti yang diketahui. November 2010, Hotel Melia di Milan, sehari sebelum Milan melawan Real: saya keluar dari hotel setelah menyapa Mourinho, sementara dia sedang memarkir mobil di belakang. Ketika melihat saya, dia agak ragu, bahkan berbalik untuk kembali, tetapi saya menghampirinya dan menjabat tangannya: 'Saya senang kita bertemu di sini, di tempat yang tidak terlihat siapa pun.' Dia menjawab: 'Jangan khawatir, hal seperti itu bisa terjadi, itu sudah berlalu.' Sayangnya, belakangan dia menyangkal semuanya dengan mengatakan bahwa dia mengira saya seorang suporter".

Namun, mengapa Zidane terus menolak gagasan untuk berdamai secara "resmi"?

"Saya tidak pernah keberatan untuk melakukannya. Mungkin cara dia mengakhiri karier terlalu menghebohkan untuk membuatnya mengubah sikap. Meski 'menghebohkan' bukan kata yang tepat: itu bukan pertama kalinya saya memprovokasi, tetapi juga bukan pertama kalinya dia menanduk. Dan hal itu selalu terlalu jarang disorot".