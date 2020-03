Gol Matej Vydra Jadi Yang Terbaik Di Liga Primer Inggris Edisi Februari

Gol yang dicetak striker , Matej Vydra (27 tahun), terpilih menjadi yang terbaik di Liga Primer Inggris edisi Februari.

Vydra menciptakan gol kemenangan saat Burnley mempermalukan 2-1 pada pekan ke-26 di Stadion St. Mary’s, 15 Februari lalu.

Yang menarik, Vydra memulai laga dari bangku cadangan. Pemain asal Republik Ceko itu menggantikan Chris Wood yang cedera pada menit ke-22.

Vydra mencetak gol pada menit ke-60 setelah menerima umpan lambung dari Jeff Hendrick. Ia mengecoh dua pemain belakang lawan sebelum melepaskan sepakan setengah voli ke tiang dekat yang gagal dijangkau kiper Alex McCarthy.

⚽️ Congratulations to Matej Vydra for winning the @budfootball Goal of the Month for February#PLAwards pic.twitter.com/07b7fs2DqJ