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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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"Matanya tertuju ke Asia": Ambisi pelatih UEA melampaui Piala Teluk

UAE vs Oman
UAE
Oman
Gulf Cup
Z. Dalic
Uni Emirat Arab
Oman
Kroasia

Obrolan singkat ungkap keyakinan pelatih Uni Emirat Arab

Zlatko Dalic, pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab, melontarkan kata-kata terus terang mengenai pandangannya tentang kelompok pemain yang kini dimiliki UEA, beberapa menit sebelum laga penentu melawan Oman di semifinal Piala Teluk "Khaleeji 27".

Menurut keterangan yang disampaikan Mohammed Al-Saiari, reporter kanal Abu Dhabi Sports dari dalam stadion, saat ia memperoleh perbincangan ramah dengan pelatih asal Kroasia itu sebelum laga dimulai, Dalic menegaskan bahwa ekspektasinya sangat tinggi terhadap timnas Uni Emirat Arab, seraya menambahkan, "Namun saya mendapatkan — setidaknya hingga saat ini — apa yang saya inginkan," sambil memuji penampilan para pemain pada laga-laga sebelumnya.

Forum Kooora



Dalic menegaskan bahwa dirinya sangat fokus mengawali kiprahnya bersama timnas Uni Emirat Arab dengan gelar penting seperti Piala Teluk.

Mengenai sejauh mana kepuasannya terhadap susunan timnas Uni Emirat Arab: "Kelompok ini bagus, tetapi membutuhkan kerja keras untuk mengejar aspirasi dan target yang telah disepakati bersama Federasi Sepakbola Uni Emirat Arab, yang pertama adalah mengembalikan gelar-gelar ke lemari trofi UEA."

Reporter Abu Dhabi Sports melanjutkan: "Pria ini mengarahkan pandangannya ke Asia."

Dalic ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Uni Emirat Arab pada Agustus lalu, setelah kepergiannya dari timnas Kroasia yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar.

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