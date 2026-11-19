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Para pendukung Manchester United mendapat kesempatan langka mengintip hari-hari pertama pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, bekerja di klub. Seorang operator drone berhasil merekam sebagian sesi latihan perdananya bersama tim dan mengunggah video berdurasi 12 menit ke YouTube.

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Insiden ini memunculkan pertanyaan soal kerahasiaan sesi latihan serta kemungkinan bocornya informasi teknis dan taktik sebelum pertandingan.

Pochettino tiba di pusat latihan Carrington kemarin, Rabu, 18 November, untuk resmi memulai tugasnya sebagai pelatih Manchester United setelah menuntaskan komitmennya bersama timnas Amerika Serikat, yang ia pimpin dalam dua laga terakhir melawan Haiti di babak perempat final CONCACAF Nations League.

Klub sebelumnya telah mengumumkan penunjukannya pada 13 November, dengan ketentuan ia mulai menjabat per 18 November.

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Rekaman tersebut memberi kesempatan bagi para suporter untuk menyaksikan sebagian sesi latihan. Dalam video itu, Pochettino dan para pemain terlihat terbagi ke dalam tiga kelompok, sementara drone mengambil gambar dari berbagai sudut dan jarak sehingga aktivitas di lapangan terlihat dengan jelas.

Menurut situs British Broadcasting Corporation (BBC), operator drone itu mengunggah video ke YouTube disertai penjelasan untuk menjawab pertanyaan warganet mengenai legalitas perekaman tersebut. Ia menegaskan bahwa wilayah udara di sekitar pusat latihan Carrington tidak termasuk zona terbatas dan dirinya telah mematuhi aturan penggunaan drone di Inggris.

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"Bagi orang-orang yang bertanya soal legalitasnya, wilayah udara ini tidak dibatasi, artinya siapa pun boleh terbang di atasnya," tulis operator drone itu dalam penjelasan yang diunggah melalui kanal yang mengunggah video tersebut.

"Drone selalu berada dalam jangkauan pandangan langsung dan tidak pernah terbang di atas siapa pun, bahkan tidak di dekat siapa pun. Jadi penerbangan ini sepenuhnya legal sesuai aturan Otoritas Penerbangan Sipil Inggris yang mengatur penggunaan drone," tambahnya.

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"Drone ini memiliki tanda identifikasi yang diwajibkan, dan saya memiliki semua izin yang diperlukan serta asuransi tanggung jawab perdata," lanjutnya.

"Soal bocornya kabar tim atau taktik, perekaman dilakukan setengah jam setelah sesi latihan pertama sang pelatih dimulai, dan ada banyak media di lokasi. Jadi ini pasti bukan satu-satunya rekaman latihan yang akan dipublikasikan," ujarnya.

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Perekaman tidak hanya dilakukan oleh drone tersebut. Kanal media resmi Manchester United juga hadir untuk mendokumentasikan sesi latihan, sebagai bagian dari konten rutin yang dipublikasikan klub mengenai latihan dan aktivitas di balik layar tim.

Pedoman Otoritas Penerbangan Sipil Inggris memuat peringatan terkait penggunaan drone di tempat-tempat di mana orang memiliki ekspektasi privasi yang wajar, seperti di dalam rumah atau di taman mereka. Pedoman itu menyebutkan bahwa perekaman dalam kondisi tersebut bisa melanggar undang-undang perlindungan data.

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Insiden ini menjadi semakin penting jika melihat waktu Pochettino mulai menjabat. Pelatih asal Argentina itu tidak mendapat masa persiapan yang panjang sebelum laga perdananya, yakni menghadapi Liverpool pada Minggu, 22 November, di Anfield dalam lanjutan Liga Primer Inggris.