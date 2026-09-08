Penyerang asal Kolombia, Luis Suarez, pemain Sporting Lisbon, masuk ke dalam radar ketertarikan klub Barcelona dalam pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas, meski dirinya bukan termasuk nama-nama besar yang santer diperbincangkan di awal bursa, sehingga namanya secara tak terduga dikaitkan dengan klub Catalan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol, "Sport", ketertarikan ini muncul dalam rangka pencarian manajemen Barcelona akan rencana cadangan seandainya transfer Julian Alvarez tidak terwujud, dan hal itulah yang kemudian benar-benar terjadi, di mana mereka menyisir bursa untuk mencari opsi guna memperkuat posisi penyerang murni, sehingga nama Luis Suarez pun mencuat dalam daftar kandidat potensial.

Penyerang asal Kolombia itu memikat manajemen olahraga Barcelona yang dipimpin oleh Deco, sebagaimana dijelaskan oleh jurnalis Fabrizio Romano, tetapi hal itu tidak lebih dari sekadar ketertarikan, sebab nilai klausul pelepasan yang mencapai 80 juta euro serta penolakan Sporting Lisbon untuk menurunkan harga pemain yang dianggap sebagai elemen utama dalam skema mereka, bahkan hingga menolak tawaran-tawaran besar dari Liga Premier Inggris dan Liga Arab Saudi, membuat ketertarikan Barcelona sulit berubah menjadi langkah yang lebih serius.

Luis Suarez membuktikan bahwa dirinya memiliki insting mencetak gol yang tinggi terlepas dari berbagai pandangan tentang dirinya, dan angka-angka yang ia torehkan musim lalu menegaskan kenyataan ini, di mana penyerang haus gol asal Kolombia itu mencetak 38 gol dan memberikan 9 assist dalam 53 pertandingan yang ia jalani di berbagai kompetisi.

Angka-angka istimewa ini muncul meski Liga Portugal diklasifikasikan pada peringkat yang lebih rendah dibanding liga-liga besar Eropa, sebab mencapai catatan seperti ini bukanlah perkara mudah, terlebih 5 dari gol-gol itu tercipta di Liga Champions Eropa, kompetisi benua terbesar yang mempertemukan klub-klub terbaik dunia.

Luis Suarez terus berupaya meraih angka yang lebih besar musim ini, setelah bergabung terlambat dalam sesi latihan persiapan Sporting Lisbon karena keikutsertaannya bersama timnas Kolombia di Piala Dunia, di mana ia mengawali dua laga pertamanya di Liga Portugal dari bangku cadangan, sebelum kembali menjadi pemain utama mulai pekan ketiga, dan bersamanya kembali pula ketajamannya di posisi penyerang murni.

Penyerang asal Kolombia itu saat ini tengah menjalani produktivitas mencetak gol yang luar biasa dengan torehan 4 gol dalam 3 pertandingan terakhir, setelah menjebol gawang Alverca, mencetak dua gol ke gawang Rio Ave, lalu kembali mencetak dan menciptakan gol pada akhir pekan lalu menghadapi Nacional, yang menegaskan bahwa ia termasuk penyerang yang memiliki naluri mencetak gol, sehingga kembali terbukti bahwa manajemen olahraga Barcelona memiliki pandangan yang tajam.



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