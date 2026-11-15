Masuk tim nasional atau tidak, bandar taruhan melihat Tresoldi menuju Italia: peluangnya bergabung dengan AC Milan berkoefisien 3,00

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Italia atau Jerman mungkin bukan satu-satunya pilihan yang harus diambil Nicolò Tresoldi, penyerang berdarah Italia-Jerman yang diperebutkan kedua tim nasional tersebut. Penyerang Brugge dan tim U-21 Jerman itu juga bisa memilih di antara sejumlah klub Serie A yang berminat pada bursa transfer musim dingin.

Menurut bandar taruhan, peluang terbesar mengarah ke AC Milan, yang kecewa dengan performa Gonçalo Ramos dan Camarda saat ini. Peluang Tresoldi bergabung dengan AC Milan dipasang pada angka 3,00 di Sisal dan Snai. Fakta bahwa Tresoldi merupakan pendukung AC Milan bisa menjadi faktor penting, meski mungkin tidak menentukan. Alternatif pertama dalam daftar taruhan adalah Roma, yang ingin memperkuat lini serang. Peluang ia dilatih Gian Piero Gasperini pada Januari dipasang pada angka 7,50.

Como melengkapi tiga besar dalam daftar taruhan dengan angka 9,00, sebagai opsi untuk membuat skuad Cesc Fabregas semakin kompetitif. Lebih jauh di belakang, dengan angka 12,00 kali lipat dari nilai taruhan, ada juara Italia Inter (meski lini serang mereka jelas bukan lini serang yang lemah) dan Juventus, yang tentu belum puas, setidaknya di liga, dengan ketajaman Kolo Muani dan Woltemade di depan gawang.