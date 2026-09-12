Real Madrid kembali menemukan keseimbangannya dan meraih kemenangan dengan skor (4-1) atas Rayo Vallecano, Sabtu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam lanjutan pekan kelima Liga Spanyol, setelah mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol, sebelum penampilannya menurun secara mencolok di babak kedua, yang memberi kesempatan bagi lawannya untuk bangkit dan memperkecil selisih.

Real Madrid menyia-nyiakan peluang untuk menumbuhkan kepercayaan diri para pemain dan pendukungnya meski memulai dengan kuat, setelah penurunan penampilannya usai jeda mengungkap masalah yang mungkin bersifat mendasar sepanjang musim, sebelum Arda Guler turun tangan untuk mengembalikan ketenangan tim dan berkontribusi dalam memastikan hasil laga.

Real Madrid memaksakan keunggulannya sejak dini, memanfaatkan kesalahan-kesalahan mematikan lini pertahanan Rayo, ketika mereka mendapat penalti sebelum Kylian Mbappe mengeksekusinya dengan tenang menjadi gol pertama, lalu Vinicius memanfaatkan kesalahan lain dari Lejeune, dan melaju dengan bola sebelum serangan itu berakhir dengan gol kedua yang memperkuat keunggulan tuan rumah.

Real Madrid melanjutkan tekanannya, dan Vinicius Junior tampil dalam salah satu periode terbaiknya pada laga ini, setelah menunjukkan keterampilan besar dalam menggiring bola dan menciptakan peluang, sebelum berkontribusi pada gol ketiga yang dicetak Jude Bellingham lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, sehingga tim Los Blancos mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol.

Meski Real Madrid mendominasi, Rayo Vallecano menunjukkan karakter berbeda pada awal babak kedua, dan mulai menciptakan ancaman nyata ke gawang Thibaut Courtois, yang tampil gemilang di lebih dari satu kesempatan, sementara salah satu percobaan Pedro Diaz membentur tiang, sebelum Sergio Camello berhasil memperkecil selisih lewat tembakan luar biasa yang mengacaukan pertahanan Real Madrid.

Penampilan tuan rumah menurun secara tiba-tiba, dan tim semakin menderita akibat kelelahan, terutama di lini tengah, sementara Rayo memberikan tekanan terus-menerus yang memaksa Real Madrid mundur dan mengandalkan serangan balik, hal yang menyebabkan kembalinya siulan cemoohan di tribun Bernabeu.

Di hadapan laga yang mulai lepas kendali, Jose Mourinho turun tangan dengan melakukan pergantian pemain untuk menyegarkan timnya, dengan memainkan Aurelien Tchouameni, sebelum menurunkan Arda Guler, yang menjadi titik balik paling menonjol dalam pertandingan.

Guler mengubah wajah pertandingan begitu ia masuk, setelah bergerak meminta bola dan memaksakan kehadirannya dalam membangun serangan, mengumpan, dan menembak, sehingga memberi Real Madrid ketenangan yang hilang selama menit-menit sebelumnya, sebelum ia menciptakan peluang menentukan bagi Kylian Mbappe, yang menambahkan gol keempat dan memastikan kemenangan laga untuk kubu Los Blancos.

Dengan aksi tersebut, Guler berhasil membungkam siulan cemoohan dan mengembalikan Real Madrid ke jalur kemenangan, dalam laga yang sekaligus mengungkap bahwa tim mampu menyajikan sepak bola yang kuat, tetapi masih membutuhkan penanganan atas penurunan tajamnya ketika kehilangan kendali atas jalannya pertandingan.