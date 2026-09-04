Mastantuono: Sedih karena Messi, dan nasihat Mourinho di balik kepergianku dari Real Madrid

Pemain internasional Argentina, Franco Mastantuono, gelandang Fiorentina yang dipinjam dari Real Madrid, menegaskan bahwa kepindahannya ke La Viola merupakan langkah ideal untuk mengembangkan karier sepak bolanya.

Pemain internasional Argentina ini sebelumnya sempat menimbulkan kehebohan besar ketika Real Madrid menginvestasikan 45 juta euro untuk mendatangkannya dari River Plate pada tahun 2025, namun karena minimnya kesempatan bermain secara reguler bersama tim, diputuskan untuk meminjamkannya.

Beberapa klub lain menunjukkan minat untuk memanfaatkan jasa pemain muda ini, tetapi ia memilih menandatangani kontrak dengan Fiorentina.

Mastantuono mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport": "Saya memikirkan Serie A, sebuah liga kompetitif yang selama ini selalu menarik minat saya, ditambah pentingnya klub ini dan sejarah panjang para pemain Argentina yang telah menorehkan sejarah di sini."

Pemain Argentina itu menambahkan: "Semua orang yang berbicara dengan saya tentang kota Florence memujinya, dan dengan sangat antusias pula."

Berbeda dengan beberapa klub yang mengajukan tawaran untuk merekrutnya, Fiorentina tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa pada musim ini.

Mastantuono menjelaskan: "Ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara tentang Eropa. Ini tim yang kuat dan kami memiliki pengalaman dengan kehadiran pemain seperti David de Gea, ditambah semangat dan hasrat. Meski begitu, ada banyak pemain baru dan dibutuhkan waktu untuk menemukan keseimbangan yang tepat."

Pemain muda itu melanjutkan: "Saya juga memilih Fiorentina karena pelatihnya. Begitu Fabio Grosso menghubungi saya, saya paham bahwa proyeknya sangat ideal bagi saya."

Transfer ini juga mendapat dorongan dari pelatih Real Madrid saat ini, Jose Mourinho, yang mengenal betul Serie A.

Mastantuono melanjutkan: "Ia pelatih besar dan memiliki energi yang luar biasa. Saya belum memilih Florence ketika kami berbicara, tetapi ia memberi saya nasihat, dan telah disepakati bersamanya serta Real Madrid bahwa pergi dengan status pinjaman untuk bermain secara reguler adalah pilihan terbaik."

Pemain Argentina itu menambahkan: "Partisipasi di Eropa bukanlah faktor penentu dalam keputusan saya, melainkan saya memprioritaskan aspirasi dan peluang. Fiorentina berfokus pada pemain muda dan kualitas, sehingga ini adalah tempat terbaik untuk mengekspresikan gaya sepak bola saya."

Mastantuono menutup: "Lionel Messi adalah yang terbaik, dan saya mendapat kehormatan bermain di sisinya, tetapi sungguh menyedihkan juga bahwa ia telah pensiun dari sepak bola internasional. Saya mengagumi Angel Di Maria dan Paulo Dybala, terutama karena Dybala bermain di posisi yang sama dengan saya, tetapi konyol membandingkan diri dengan para pemain yang telah meraih karier luar biasa."



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