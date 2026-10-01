Mastantuono Sampaikan Pesan Tersirat untuk Real Madrid: Mengubah Hidupku

Dalam pesan yang mungkin tak sepenuhnya polos, dan tampaknya ditujukan langsung kepada manajemen Real Madrid, bintang muda Argentina Franco Mastantuono membuka hatinya setelah kembali bersinar di lapangan-lapangan Italia, dengan menegaskan bahwa kepindahannya ke Serie A merupakan titik balik yang sesungguhnya dalam karier dan hidupnya.

Mastantuono (19 tahun) bergabung ke skuad Fiorentina dengan status pinjaman dari Real Madrid pada musim panas lalu, usai melalui periode sulit yang ia habiskan di ibu kota Spanyol itu, hingga ia menemukan dirinya kembali dalam atmosfer Florence dan memulihkan level yang membuatnya menjadi salah satu talenta paling menonjol di Amerika Selatan.

Pernyataan sang pemain muncul usai kemenangan timnas Argentina atas Bolivia, dan dikutip oleh "Mundo Deportivo" dari Spanyol, saat ia berhenti di zona campuran untuk berbicara kepada para jurnalis, dan tidak menyembunyikan kebahagiaannya atas atmosfer baru.

Mastantuono berkata dengan nada yang penuh rasa puas: "Saya merasa dalam kondisi luar biasa sejak saya pergi ke Italia dan sedikit mengubah hidup saya. Saya merasa sangat nyaman dan sangat menikmatinya," dalam isyarat yang jelas tentang perbedaan yang ia rasakan antara tekanan di Madrid dan ketenangan di Italia, seraya menambahkan: "Perubahan atmosfer ini luar biasa bagi saya."

Di sisi timnas, pemain muda Argentina itu menyampaikan terima kasih khusus kepada pelatihnya, Lionel Scaloni, dengan menjelaskan: "Scaloni memberi saya kebebasan besar dalam bermain, dan saya berterima kasih untuk itu," yang mencerminkan kepercayaan diri yang telah ia pulihkan dengan kostum Albiceleste.

Mastantuono, yang masih terikat kontrak dengan Real Madrid, juga tidak menyembunyikan besarnya rasa sakit yang ia rasakan setelah dicoret dari skuad Argentina di Piala Dunia terakhir.

Ia mengakui dengan berkata: "Sulit untuk tidak dipanggil, tetapi saya selalu mendukung rekan-rekan setim saya dan Argentina untuk menampilkan yang terbaik dari diri mereka. Mereka telah tampil luar biasa di Piala Dunia, dan membuat seluruh rakyat Argentina bangga."

Ia menutup pernyataannya dengan nada optimisme untuk masa depan baru: "Fase baru dimulai. Saya merasa dalam kondisi baik, dan mungkin saja saya akan mendapatkan kesempatan, tetapi di atas segalanya, saya ingin bekerja bersama timnas."







