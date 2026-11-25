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Kevin De Bruyne mendapat sambutan bak pahlawan saat kembali ke Stadion Etihad, ketika Napoli bermain imbang 2-2 melawan Manchester City di Liga Champions. Seusai laga, pelatih Napoli Massimiliano Allegri memuji sang gelandang sebagai pemain yang "luar biasa" dan menanggapi spekulasi yang kian ramai mengenai kemungkinan kepindahannya ke PSV Eindhoven pada Januari.

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Kepulangan emosional ke Etihad berakhir dengan hasil imbang yang menghibur

De Bruyne kembali ke Stadion Etihad dalam suasana emosional saat Napoli meraih hasil imbang 2-2 melawan City pada fase liga Liga Champions. Suporter tuan rumah menyambut mantan pemain andalan mereka bak pahlawan sebelum bertepuk tangan untuknya saat ia meninggalkan lapangan pada babak kedua.

De Bruyne meninggalkan City pada musim panas 2025 untuk bergabung dengan Napoli secara bebas transfer. Menghadapi mantan klubnya, pemain berusia 35 tahun itu tampil selama 75 menit sebelum Allegri menggantikannya dengan Andre-Frank Zambo Anguissa. Saat De Bruyne berjalan menuju tepi lapangan, suporter City berdiri dan memberinya tepuk tangan meriah.

Allegri puji De Bruyne yang luar biasa setelah mendapat tepuk tangan

Berbicara kepada Sky Sport Italia seusai pertandingan, Allegri mengaku sedikit sedih ketika memutuskan menarik keluar gelandang veteran itu. Meski usianya terus bertambah, ketenangan teknis pemain Belgia tersebut jelas meninggalkan kesan mendalam pada pelatihnya.

"Sayangnya, usia tidak menunggu siapa pun, tetapi dia pemain yang luar biasa," kata Allegri. "Saya sedih harus menariknya keluar hari ini karena dia jarang melakukan kesalahan saat bola berada di kakinya. Pemain seperti De Bruyne dan Luka Modric memiliki arti istimewa bagi mereka yang mencintai sepakbola dan mengagumi olahraga ini."

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Rumor transfer mengiringi gelandang serang veteran asal Belgia

Malam penuh kenangan De Bruyne di Inggris berlangsung di tengah meningkatnya spekulasi mengenai langkah berikutnya dalam kariernya. Meski pemain timnas Belgia itu masih terikat kontrak dengan Napoli hingga Juni 2027, sejumlah laporan menyebut ia bisa meninggalkan Italia ketika bursa transfer Januari dibuka.

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PSV dilaporkan telah memulai pembicaraan di tingkat tinggi untuk memboyong sang gelandang serang ke Belanda enam bulan sebelum kontraknya berakhir. Everton juga dikaitkan dengan kemungkinan langkah mengejutkan untuk merekrut gelandang itu pada bursa transfer musim dingin. De Bruyne tetap menjadi starter reguler Napoli di Serie A musim ini, dengan kontribusi empat gol dan satu assist. Namun, situasi kontraknya menjadikannya target menarik pada pertengahan musim.

Pelatih Napoli memperkirakan De Bruyne akan bertahan

Meski kabar mengenai upaya PSV merekrutnya semakin ramai, Allegri yakin De Bruyne tidak akan meninggalkan Napoli pada pertengahan musim. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa pembicaraan akan dilakukan secara internal sembari memuji sikap sang gelandang.

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"Kami akan membahasnya dengan klub, tetapi dia sosok yang sangat profesional, dan saya pikir dia akan bertahan hingga Juni," kata Allegri.

Dengan negosiasi yang dilaporkan masih berlangsung menjelang bursa transfer musim dingin, beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah PSV dapat membujuk De Bruyne pergi lebih awal atau Allegri berhasil mempertahankan sang gelandang serang hingga akhir musim.