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Manajer Napoli Massimiliano Allegri mengungkap pendekatan psikologis tak biasa yang ia gunakan untuk menyemangati timnya saat menang susah payah 1-0 atas Torino pada Sabtu. Setelah babak pertama yang membuat frustrasi di Stadio Diego Armando Maradona, pelatih berpengalaman itu meminta para pemainnya mengubah suasana hati agar bisa memecah kebuntuan.

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Kekuatan pola pikir positif

Napoli meraih tiga poin penting berkat satu-satunya gol yang dicetak Scott McTominay. Namun, kisah di balik gol itu bukan hanya soal teknik, melainkan juga mentalitas. Allegri mengungkap bahwa ia merasakan suasana muram di antara para pemainnya saat turun minum, setelah mereka gagal memanfaatkan sejumlah peluang di awal pertandingan. Sang manajer pun memutuskan bahwa perubahan suasana hati diperlukan untuk membongkar pertahanan rapat lawan.

"Seolah-olah suasana hati kami belum tepat, karena kami mendapat beberapa peluang bagus tanpa mencetak gol," jelas sang pelatih kepada Sky Sport Italia. "Jadi saya berkata kepada tim: 'Kawan-kawan, mari tersenyum: mungkin kita bisa mencetak gol.' Menang meski harus sedikit bersusah payah berguna bagi kami, tetapi kami masih perlu memperbaiki beberapa hal, seperti menguasai bola di akhir pertandingan. Namun, kami sangat baik dalam bertahan menghadapi bola mati. Sebelumnya, kami kurang menunjukkan kegigihan saat bertahan seperti yang kami perlihatkan hari ini."

Perubahan taktik dan peran McTominay

Selain aspek psikologis, Allegri juga harus memecahkan persoalan taktik setelah Antonio Vergara mengalami cedera pada awal pertandingan. Ia mula-mula memasukkan Kevin De Bruyne untuk berperan sebagai pendukung di belakang Rasmus Hojlund, lalu memutuskan menukar posisi pemain asal Belgia itu dengan Scott McTominay. Penyesuaian tersebut menjadi titik balik ketika pemain internasional Skotlandia itu mulai menyulitkan lini belakang Torino dari posisi awal yang lebih maju.

"Perubahan taktik? Itu juga bagian menyenangkan dari pekerjaan ini," kata Allegri. "Saya pikir De Bruyne bisa tampil lebih baik di ruang belakang penyerang, lalu saya mendekatkan McTominay ke Hojlund karena kami membutuhkan lebih banyak dukungan di sana. Namun, saya mengatakan kepada McTominay agar tidak terus berada dalam posisi segaris di belakang Hojlund, melainkan bergerak ke sana, karena dengan begitu ia akan lebih sulit dikawal. Ketika saya menempatkannya di sana, ia bergerak ke posisi itu, tetapi kemudian diam di tempat. Pada babak kedua, ia lebih banyak bergerak di antara lini dan tampil jauh lebih baik."

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Allegri bela performa Rasmus Hojlund

Meski kemenangan ditentukan oleh seorang gelandang, Allegri segera membela Hojlund. Penyerang asal Denmark itu bekerja keras sepanjang pertandingan, tetapi gagal mencetak gol, sehingga muncul pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan dirinya saat ini. Allegri menepis anggapan bahwa mantan pemain Manchester United tersebut sedang kesulitan atau membutuhkan perlakuan khusus untuk kembali mencetak gol.

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"Hojlund perlu dipulihkan? Sama sekali bukan begitu," ujar pelatih Napoli itu. "Ia bermain bagus dan selalu siap membantu tim. Ia mendapat beberapa peluang serta sangat berguna dan penting bagi kami."

Fokus beralih ke Manchester City

Kemenangan penting ini kembali mengangkat momentum Napoli dan memperbaiki posisi mereka di klasemen, sekaligus menghentikan tren menurun yang mengkhawatirkan setelah hasil imbang yang membuat frustrasi melawan Lazio dan kekalahan mengecewakan dari Juventus tepat sebelum jeda internasional terakhir.

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Lebih dari sekadar menghasilkan tiga poin penting, kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan keadaan ini memberi seluruh skuad dorongan psikologis dan moral yang sangat berharga pada saat mereka paling membutuhkannya. Hasil tersebut juga menjadi landasan dan persiapan ideal menjelang lawatan mereka yang sangat dinantikan untuk menghadapi kekuatan besar Eropa, Manchester City, dalam laga besar Liga Champions yang menentukan pada Selasa malam mendatang.