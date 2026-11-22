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Pelatih kepala Napoli Massimiliano Allegri memuji Kevin De Bruyne sebagai pemain yang "luar biasa" meski rumor kepindahannya dari Stadio Diego Armando Maradona terus beredar. Gelandang veteran asal Belgia itu ramai dikaitkan dengan potensi transfer ke PSV Eindhoven pada bursa transfer Januari mendatang.

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Allegri tepis kabar kepergian De Bruyne

Allegri berupaya meredam spekulasi seputar masa depan De Bruyne di Napoli setelah kemenangan tipis 1-0 atas Torino di Serie A. Meski ada laporan mengenai potensi kepindahan ke Eredivisie , pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa sang gelandang tetap menjadi bagian penting dari rencananya di Napoli. Allegri pun langsung membantah anggapan bahwa pemain Belgia itu berniat hengkang menjelang bursa transfer musim dingin.

"Tidak ada sikap setengah hati. Dia pemain yang luar biasa. Lihat saja malam ini, dia tampil bagus," kata pelatih Napoli itu kepada DAZN, seperti dikutip TUTTOmercatoWEB. "Tahun lalu dia absen selama empat atau lima bulan karena cedera, dan dia bukan pemain muda lagi. Dia tampil bagus untuk tim nasional, tetapi juga tampil bagus bersama kami. Terkadang persepsi membuat Anda memiliki pendapat berbeda. Saya sangat senang dengannya, sebagaimana dengan pemain-pemain lainnya."

De Bruynee diistirahatkan karena pertimbangan taktis

De Bruyne mengawali laga melawan Torino dari bangku cadangan untuk kelima kalinya di kompetisi domestik musim ini. Allegri menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kebutuhan taktis mengingat padatnya jadwal pertandingan dan keterlibatan sang pemain bersama tim nasional Belgia baru-baru ini. Keputusan itu tampaknya diambil agar kondisi sang pengatur serangan tetap prima untuk laga-laga penting mendatang.

"Ini bukan soal mengatur menit bermainnya, melainkan karena dia sudah memainkan banyak pertandingan, termasuk bersama tim nasional. Malam ini, pergantian pemain akan menjadi penting. Dia pemain dengan kualitas teknik tertinggi, kondisi fisiknya sudah jauh membaik, dan sebelumnya dia lama tidak bermain. Kami sangat senang dengannya," jelas Allegri.

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Menghadapi tekanan di Napoli

Kemenangan tipis atas Torino ditandai dengan kegigihan dan kokohnya pertahanan, dua kualitas yang menurut Allegri tidak terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia mengakui besarnya tekanan di Napoli, tetapi meminta semua pihak tetap tenang saat tim berupaya naik di klasemen Serie A. Sang pelatih menilai skuadnya akhirnya menunjukkan "energi positif" yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan atas lawan yang sulit.

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"Saya rasa para pemain sudah memahami situasi Napoli saat ini. Sepakbola ditentukan oleh hasil. Hari ini kami memiliki satu poin lebih banyak daripada Torino. Dalam sepuluh pertandingan ini, kami tidak memiliki rasa takut kebobolan, dorongan ekstra yang memberi Anda peluang untuk meraih kemenangan," ujar Allegri.

Menanggapi kekecewaan suporter

Malam itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Allegri juga harus membela Noa Lang menyusul ketegangan dengan suporter setempat baru-baru ini. Meski mengakui hak suporter untuk menyampaikan pendapat, sang pelatih memuji kontribusi Lang dalam kemenangan tersebut dan menyerukan persatuan antara suporter dan pemain saat klub memasuki rangkaian pertandingan yang sulit.

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"Saya kecewa untuk Lang: Minggu lalu terjadi kesalahpahaman, dan para suporter kembali luar biasa malam ini. Kami harus melewati masa-masa sulit karena masih banyak yang harus dikejar, tetapi saya yakin bersama-sama kami akan berhasil. Suporter berhak bersiul mencemooh, tetapi pemain itu tampil sangat baik malam ini," pungkas sang pelatih.