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Massimiliano Allegri memuji Napoli yang tampil tanpa sejumlah pemain karena melakukan sesuatu yang "untuk pertama kalinya benar-benar baik" dalam hasil imbang 2-2 yang sengit melawan Manchester City di Liga Champions. Meski kehilangan 11 pemain, tim tamu dua kali unggul di Stadion Etihad dan pulang dengan rasa kecewa saat berjuang menjaga peluang mereka di Eropa.

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Napoli tahan Manchester City meski dilanda krisis pemain

Allegri mengakui Napoli melakukan sesuatu "untuk pertama kalinya benar-benar baik" saat timnya yang tampil tanpa sejumlah pemain meraih hasil imbang 2-2 yang sengit melawan City di Liga Champions . Napoli bertandang ke Stadion Etihad dengan kekhawatiran akan hasil terburuk di tengah krisis pemain yang membuat 11 pemain absen karena masalah kebugaran, skorsing, dan tidak masuk skuad Liga Champions.

Alih-alih tumbang saat menghadapi tim asuhan Enzo Maresca, Napoli dua kali unggul melalui Rasmus Hojlund dan Noa Lang. Namun, Ayyoub Bouaddi dan tembakan menyudut Rayan Cherki membawa City kembali ke dalam pertandingan hingga kedua tim harus berbagi poin.

Allegri puji kemajuan pertahanan di Etihad

Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah peluit akhir, Allegri menyoroti disiplin taktis timnya saat tidak menguasai bola sebagai hal paling positif dari malam yang melelahkan di Manchester.

"Itu pertandingan yang sangat sulit. Para pemain tampil baik dan tentu ada saat-saat ketika kami harus bertahan di bawah tekanan. Namun, untuk pertama kalinya kami benar-benar tampil baik saat tidak menguasai bola sehingga bisa memperlambat permainan Manchester City," kata Allegri.

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"Mereka melakukannya dengan sangat baik. Hasil imbang ini pantas kami dapatkan. Pada akhirnya kami pulang dengan rasa kecewa, tetapi saya mengatakan kepada para pemain bahwa keyakinan dan keberanian diperlukan di Eropa karena ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Setelah ini, kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Sassuolo. Laga malam ini menjadi sesi latihan yang baik, terutama bagi pertahanan kami."

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Penyesalan tetap ada meski pilihan di bangku cadangan Napoli terbatas

Pulang dari Stadion Etihad dengan penyesalan menjadi bukti luar biasa ketangguhan Napoli, mengingat Allegri nyaris tidak memiliki pilihan di bangku cadangan. Meski begitu, sang pelatih tetap melihat peluang bagi timnya untuk menghukum City yang menerapkan garis pertahanan tinggi secara agresif.

"Kami seharusnya senang dengan satu poin, yang merupakan hal terpenting, tetapi juga dengan penampilan kami," jelas sang pelatih. "Ada saat-saat ketika kami seharusnya lebih memanfaatkan garis pertahanan tinggi mereka, dan kami sempat mendapat beberapa peluang bagus. Namun, kami menghadapi lawan yang sangat kuat. Para pemain menjalankan tugas dengan sangat baik."

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Hasil imbang itu tidak banyak mengubah klasemen fase liga Liga Champions untuk saat ini. Napoli berada di posisi ke-27 dengan empat poin dari lima pertandingan, hanya tertinggal dalam selisih gol dari zona play-off fase gugur, sementara City menempati posisi keenam dengan sepuluh poin.

Laga penting di kompetisi domestik menanti kedua tim

Perhatian kedua klub kini kembali tertuju pada kompetisi domestik. Napoli kembali berlaga di Serie A pada Minggu untuk menghadapi Sassuolo. Sementara itu, tim asuhan Maresca harus segera bersiap menghadapi laga penting Liga Primer melawan Arsenal.