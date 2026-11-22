Bagikan Ikuti GOAL di Google

Massimiliano Allegri mengambil sikap hati-hati menjelang laga bergengsi Napoli kontra Manchester City di Liga Champions. Ia menegaskan timnya harus realistis soal peluang di Eropa. Meski menang tipis atas Torino, pelatih Napoli itu segera mengalihkan fokus ke urusan domestik.

Iklan

Allegri tetap membumi meski menang atas Torino

Allegri tak mau larut dalam kegembiraan setelah Napoli menang 1-0 atas Torino . Ia memilih meredam ekspektasi menjelang lawatan berat ke markas Manchester City. Pelatih asal Italia itu menyaksikan timnya berjuang keras meraih kemenangan pada Sabtu, tetapi komentarnya seusai pertandingan menunjukkan bahwa ia lebih berfokus pada stabilitas jangka panjang ketimbang kejayaan di Eropa dalam waktu dekat. Sementara para suporter memimpikan hasil impresif di Etihad, Allegri mengisyaratkan bahwa prioritas klub mungkin ada di tempat lain.

"Kami harus realistis: pertandingan melawan Manchester City sangat penting, tetapi seperti yang saya katakan sejak awal, dan lihat saja jadwalnya, kami akan memperebutkan kelolosan ke Liga Champions dalam tiga pertandingan terakhir (melawan Brugge, Sabah, dan Viking). Pada Selasa, kami harus berusaha meraih hasil, tetapi kami tahu harus membereskan urusan liga karena urusan Liga Champions akan kami tuntaskan, jika kami tampil bagus, dalam tiga pertandingan terakhir," kata sang pelatih kepada Sky Sport Italia.

Kekhawatiran cedera dan perubahan taktik

Kemenangan itu dibayangi cedera serius Antonio Vergara, yang terpaksa ditarik keluar pada awal pertandingan. Allegri mengakui gelandang tersebut "sangat terpukul" setelah mengalami cedera, yang menambah panjang persoalannya dalam memilih pemain. Krisis cedera ini membuat Kevin De Bruyne batal mendapat istirahat yang telah direncanakan. Ia harus masuk menggantikan pemain muda yang cedera itu hanya sepuluh menit setelah sepak mula. Sang pelatih mengaitkan masalah fisik tersebut dengan meningkatnya tekanan mental dan fisik akibat tugas bersama tim nasional serta ekspektasi di kompetisi domestik.

"Dia cedera, saya tidak tahu berapa lama kami akan kehilangan dia. Ini sangat mengecewakan, dia sangat tertekan. Saya pikir ini cedera yang berkaitan dengan musim ini. Tahun ini dia punya tanggung jawab berbeda, tim nasional, tekanan mental yang lebih besar... Cedera seperti ini terkadang disebabkan oleh hal-hal tersebut," jelasnya, seperti dikutip TUTTOmercatoWEB.

Iklan Iklan

Allegri menuntut Napoli siap bersusah payah demi kemenangan

Allegri mengingatkan skuad Napoli bahwa kemenangan yang diraih dengan susah payah menuntut kesediaan untuk "menderita" di lapangan. Pelatih berpengalaman itu menegaskan Napoli tidak bisa berharap terus meraih kemenangan dengan skor nyaman tanpa menghadapi tekanan besar. Identitas taktik tim masih menjadi perbincangan di Napoli, tetapi Allegri menepis label yang dilekatkan pada gaya pribadinya.

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 NAP Tonton

"Sepakbola ala Allegri itu tidak ada. Yang ada adalah sepakbola yang dimainkan tim seperti Napoli, dan kami perlu memulihkan beberapa pemain. Dalam 10 pertandingan ini, kecuali beberapa kesempatan seperti babak pertama melawan Genoa, kami kebobolan terlalu banyak gol mudah. Malam ini, selain tembakan dari luar kotak penalti, kami tidak membiarkan mereka melepaskan tembakan; kami bertahan lebih baik di area dalam lapangan, tempat mereka mudah ditemukan," ujar Allegri.

Realistis atau siasat psikologis?

Keputusan meredam arti penting laga melawan City bisa dipandang sebagai strategi khas Allegri untuk mengurangi tekanan pada skuadnya. Meski City baru-baru ini melalui periode sulit di Premier League dengan menelan tiga kekalahan beruntun sebelum jeda internasional, Allegri tidak meremehkan kualitas lawan. Apakah sikap realistis itu sungguh mencerminkan pandangannya atau merupakan taktik cerdik untuk memotivasi tim akan terlihat ketika Napoli turun ke lapangan pada Selasa malam dalam laga yang tetap menjadi salah satu pertandingan bergengsi di Eropa.