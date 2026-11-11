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AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Massaro: "Sang Kapten (Baresi) meninggalkan warisan besar bagi kami, dan kami harus terus meneruskan apa yang telah ia sampaikan kepada kami."

Serie A
AC Milan

Daniele Massaro, Brand Ambassador AC Milan, berbicara di sela-sela acara BMW in tour con Insuperabili, rangkaian kegiatan olahraga dan pendidikan yang mempertemukan atlet penyandang disabilitas dari sekolah sepak bola Insuperabili dengan karyawan dan pelanggan dealer BMW untuk bermain bersama dalam tim campuran.

 Berikut pernyataannya kepada calciomercato.com:

"Kalau kalian terharu, bayangkan bagaimana perasaan saya. Yang kita bicarakan adalah nilai-nilai yang diwariskan. Nilai-nilai itu diwariskan oleh orang-orang yang, sejak hari pertama saya datang ke Milanello, mengajarkan banyak hal kepada saya: rasa memiliki, pengorbanan, rasa hormat, kesetiaan, dan aturan. Selama 5 tahun, saya menjadi bagian dari kelompok Immortali dan Invincibili. Sekarang saya menjadi duta Insuperabili berkat kapten kami yang memulai proyek besar ini. Saya harus berterima kasih kepada orang-orang yang visioner dan memiliki

mimpi

. Kisah lahirnya Insuperabili menunjukkan bagaimana era Berlusconi, Invincibili, dan Immortali, yang meraih kemenangan di Italia, Eropa, dan dunia, bermula. AC Milan harus terus melakukan hal itu. Terima kasih juga atas kerja sama dengan BMW, yang telah mendukung kami selama beberapa tahun di bidang pemasaran.

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MIL

Serie A

22 Nov 2026

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FRC

Sang Kapten meninggalkan warisan besar bagi kami. Kami harus terus mewariskan apa yang telah ia wariskan kepada kami, terutama kepada orang-orang, bukan hanya mereka yang berolahraga, yang terus berkembang setiap hari dan merupakan masa depan, yaitu anak-anak muda. Terima kasih sekali lagi. Saya berharap bisa bermain di final, jangan terus menaruh saya di bangku cadangan. Tahun ini saya berjanji, dalam setidaknya 10 menit, seperti biasanya ketika saya diturunkan, saya akan menjadi pembeda."

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