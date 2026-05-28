Mason Greenwood yang kembali bersemangat berpotensi menjadi duet berbahaya bersama pemain timnas Belanda

AS Roma dilaporkan sangat tertarik pada Mason Greenwood, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Di ibu kota Italia, pemain asal Inggris itu berpotensi membentuk duet yang mematikan bersama pemain timnas Belanda, Donyell Malen.

Greenwood yang baru berusia 24 tahun, yang pernah dicoret oleh Manchester United, telah berkembang pesat di Olympique Marseille.

Setelah mencetak 48 gol dan 17 assist dalam 81 pertandingan resmi, talenta alami ini tampaknya akan meninggalkan klub Prancis tersebut. Greenwood masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029, namun Marseille sangat membutuhkan dana.

Roma tertarik dengan kedatangan Greenwood. Pihak klub saat ini sedang meneliti apakah mereka mampu memenuhi harga permintaan sebesar 50 juta euro.

Greenwood sendiri terbuka untuk pindah ke kompetisi baru. Setelah petualangan di LaLiga dan Ligue 1, Serie A tampaknya menjadi tujuan yang ideal, mengingat kembalinya ke Premier League tampaknya tidak mungkin mengingat masa lalunya.

Namun, Tottenham Hotspur akan terus memantau situasi ini atas desakan Roberto De Zerbi.

Jika Greenwood pindah ke Roma, ia bisa membentuk duet penyerang bersama Malen. I Giallorossi bersiap untuk berpartisipasi di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2018/19.