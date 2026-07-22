Mason Greenwood tampak sangat terkejut dengan sambutan yang diterimanya di Fenerbahçe

Mason Greenwood tampil untuk pertama kalinya bersama Fenerbahçe pada Selasa malam. Penyerang asal Inggris itu bermain di stadion klub barunya: Stadion Sukru Saracoglu. Setelah pertandingan usai, ia mendapat sambutan yang tak terduga.

Fenerbahçe berhasil menang 1-0 atas Gornik Zabrze di kandang sendiri pada babak kualifikasi kedua Liga Champions. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Talisca.

Di tim Turki tersebut, Jayden Oosterwolde dan Nathan Aké menjadi starter. Greenwood dimasukkan ke lapangan pada menit ke-82. Setelah pertandingan usai, penonton yang hadir memberikan sinyal yang jelas.

Pemain baru andalan klub ini disambut dengan sorakan meriah di ibu kota Turki. Dalam rekaman terlihat bagaimana Greenwood tampak bingung menghadapi pujian tersebut.

Tak lama kemudian, terlihat bagaimana Greenwood diajari oleh rekan-rekan setimnya cara bersorak ala suporter Fenerbahçe, untuk kemudian mempraktikkannya bersama para suporter.

Greenwood dibeli dari Olympique Marseille beberapa minggu lalu dengan harga empat puluh juta euro. Klub Turki tersebut berhasil mengungguli AS Roma dalam negosiasi, yang juga sangat tertarik padanya.

Greenwood mulai menonjol beberapa tahun lalu di Manchester United. Namanya menjadi sorotan ketika muncul rekaman video dan audio di internet yang mengindikasikan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan percobaan pemerkosaan terhadap pacarnya.

Meskipun semua tuntutan pidana terhadapnya dibatalkan, ia tidak dapat kembali ke Manchester United akibat tekanan publik dan sosial.







