Mason Greenwood telah memutuskan untuk hengkang dari Olympique Marseille. Di antaranya, jurnalis transfer asal Turki Yagiz Sabuncuoglu melaporkan bahwa pemain asal Inggris tersebut telah menyetujui tawaran dari Fenerbahçe.

Belakangan ini, terutama Fenerbahçe dan AS Roma yang bersaing untuk mendapatkan Greenwood, sementara Atlético Madrid juga terus memantau perkembangan tersebut dengan cermat.

Marseille tetap bersikukuh dengan nilai transfer sekitar 50 juta euro, yang hampir terpenuhi oleh Roma dengan tawaran sebesar 45 juta euro (termasuk bonus) serta persentase dari hasil penjualan selanjutnya.

Sehingga, sepertinya klub Italia itu akan berhasil mendapatkan Greenwood, yang kontraknya berlaku hingga pertengahan 2029. Namun, pada hari Sabtu terjadi perkembangan baru yang krusial.

Sabuncuoglu menulis bahwa tawaran Fenerbahçe kini lebih tinggi daripada tawaran Roma—yang sebelumnya sudah mendekati harga yang diminta Marseille—dan bahwa Greenwood telah menyatakan preferensinya untuk bergabung dengan Fenerbahçe.

Seorang perwakilan Fenerbahçe sedang dalam perjalanan ke Prancis untuk menyelesaikan kesepakatan ini secara definitif. Dengan demikian, tampaknya “Canaries Kuning” tidak perlu terburu-buru untuk mencapai kesepakatan resmi dengan Marseille.

Greenwood yang berusia 24 tahun meninggalkan Manchester United dan Inggris pada tahun 2024 dengan nilai transfer sekitar 26 juta euro. Dengan 48 gol dan 17 assist dalam 81 pertandingan, ia secara konsisten menunjukkan kelasnya di Ligue 1 dan di Eropa.