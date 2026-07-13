Mason Greenwood meninggalkan Olympique Marseille dan pindah dengan nilai transfer lebih dari 50 juta euro

Mason Greenwood pindah dari Olympique Marseille ke Fenerbahçe. Hal itu dilaporkan oleh Fabrizio Romano di X. Pemain asal Inggris berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 di Turki, dan transfer ini melibatkan nilai total lebih dari 50 juta euro.

“Mason Greenwood ke Fenerbahçe, here we go!”, tulis Romano pada Senin malam di X. “Kesepakatan telah tercapai: pemain sayap asal Inggris itu akan bergabung dengan Fener.”

“40 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus untuk Olympique Marseille; Manchester United akan menerima lebih dari 10 juta euro termasuk klausul penjualan kembali. Gajinya sekitar 10 juta euro bersih per tahun untuk kontrak hingga Juni 2030.”

Transfer ini sudah lama menjadi perbincangan. Awal bulan ini, jurnalis transfer Turki Yagiz Sabuncuoglu, di antara lainnya, melaporkan bahwa pemain asal Inggris tersebut telah menyetujui tawaran Fenerbahçe.

AS Roma juga dikabarkan ikut bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Greenwood. Klub Italia tersebut mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro termasuk bonus dan persentase dari hasil penjualan kembali, yang mendekati harga yang diminta sekitar 50 juta euro.

Namun pada akhirnya, Fenerbahçe mengajukan tawaran yang bahkan lebih tinggi daripada tawaran Roma. Selain itu, Greenwood sendiri lebih memilih Fenerbahçe.

Greenwood yang berusia 24 tahun meninggalkan Manchester United dan Inggris pada tahun 2024 dengan nilai transfer sekitar 26 juta euro. Dengan 48 gol dan 17 assist dalam 81 pertandingan, ia secara konsisten menunjukkan kelasnya di Ligue 1 dan di Eropa.