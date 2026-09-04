Masih punya potensi untuk Ballon d'Or?! Pelatih Spurs Roberto De Zerbi mengungkap rencana comeback untuk Mykhailo Mudryk

Sesaat sebelum penutupan periode transfer musim panas, Spurs menuntaskan peminjaman Mykhailo Mudryk. Winger asal Ukraina itu, yang dulu pindah ke Chelsea dengan nilai 100 juta euro dan kemudian menghilang akibat dampak pelanggaran doping, kini kembali.

Hampir dua tahun setelah pertandingan terakhirnya, ia kini bahkan berpeluang menjalani comeback pada akhir pekan ini. Pelatih Roberto De Zerbi menilai penyerang sayap itu siap untuk tampil singkat melawan Nottingham Forest pada Sabtu.

"Dia masih butuh waktu untuk kembali masuk starting XI," jelas De Zerbi dalam konferensi pers pada Jumat, "tetapi untuk 15 hingga 30 menit dia jelas siap."

Mudryk dinyatakan positif menggunakan Meldonium pada Oktober 2024 dan dijatuhi larangan bermain selama empat tahun oleh federasi Inggris (FA). Hukuman itu kemudian dibatasi menjadi 20 bulan setelah ambang batas untuk zat peningkat performa tersebut berubah. Sejak Juli 2026, pemain yang kini berusia 25 tahun itu kembali memenuhi syarat untuk bermain.

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De Zerbi pernah menyebut Mudryk sebagai kandidat Ballon d'Or

De Zerbi menegaskan pada Jumat bahwa ia tidak ingin memasang ekspektasi terlalu tinggi kepada seorang pemain yang masih harus menemukan kembali performa terbaiknya.

Tentu saja, pelatih asal Italia itu dihadapkan pada penilaian lamanya soal Mudryk, yang dulu sempat memicu kehebohan besar. Saat masih menangani Brighton & Hove Albion, De Zerbi mengatakan bahwa ia percaya mantan anak asuhnya itu mampu memenangkan Ballon d'Or.

"Kami menjalani musim yang sangat spektakuler bersama di Shakhtar Donetsk. Kami bersama ketika perang dimulai," kata De Zerbi. "Saat saya berbicara tentang Ballon d'Or, saya sangat jelas. Mungkin bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, tetapi saya sangat jelas, karena saya berbicara tentang potensi sang pemain."

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De Zerbi: Mudryk menghadapi tantangan besar

Menurut De Zerbi, Mudryk bisa kembali mencapai kemampuan maksimalnya "dan memenuhi prediksi itu atau tidak. Sampai sekarang dia mengalami banyak kesulitan dan larangan bermain itu tentu saja merupakan masalah."

Bagi De Zerbi, "tantangan" Mudryk adalah "menunjukkan semua kualitas yang ia miliki. Karena dia adalah pemain hebat", dan menurut De Zerbi, "ini adalah momen yang tepat baginya untuk menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa dia lakukan."

Mudryk mencatatkan 73 pertandingan kompetitif untuk Chelsea, dengan torehan sepuluh gol dan 11 assist. Untuk Donetsk, ia bermain 44 kali (12/17), sedangkan untuk tim nasional senior Ukraina 28 kali (3/5).



